Aantal Microsoft 365 Consumer-abonnees neemt met 27 procent toe tot 45,3 miljoen

Microsoft heeft 45,3 miljoen Microsoft 365 Consumer-abonnees, een stijging van 27 procent tegenover vorig jaar. Microsoft Teams heeft inmiddels 115 miljoen dagelijks actieve gebruikers. In april waren dat er nog 75 miljoen.

De stijging van het aantal Microsoft 365 Consumer-abonnees maakte dat de kwartaalomzet uit Office Consumer-producten en -diensten met 13 procent toenam. De omzet uit het zakelijke Office 365-aanbod nam met 21 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en de omzet uit LinkedIn nam met 16 procent toe. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die Microsoft publiceerde.

Opvallend was dat de omzet uit Surface-producten met 37 procent toenam, terwijl Microsoft geen nieuwe producten in de schappen had liggen in de betreffende periode. Wel kondigde het bedrijf de Surface Laptop Go aan. Die is deze week beschikbaar gekomen. Verder daalde de omzet uit zakelijke Windows-licenties voor oems met 22 procent. Volgens Microsoft kwam dit omdat de vraag lager lag en er vorig jaar sprak was van een goed kwartaal. De omzet uit non-Pro Windows-licenties nam wel toe met 31 procent, omdat er meer vraag naar consumenten-pc's was.

Microsoft zag ook de omzet uit gaming toenemen, met 22 procent. Dat kwam met name door een toename uit de omzet uit Xbox-content en -diensten, van 30 procent. Microsoft schrijft dit toe aan goede resultaten van gametitels van derde partijen en van eigen games, terwijl ook de groei van het aantal Game Pass-abonnees hier aan bijdroeg. De omzet uit Azure nam verder met 48 procent toe. De totale omzet van Microsoft nam door dit alles met 12 procent toe tot 37,2 miljard dollar, terwijl de winst met 30 procent steeg tot 13,9 miljard dollar.