418.000 LinkedIn-adverteerders betaalden twee jaar te veel door verkeerde metric

LinkedIn heeft 418.000 adverteerders twee jaar lang te veel laten betalen voor advertenties doordat er verkeerde metrics werden gebruikt om de impact ervan te meten. In de meeste gevallen ging het om kleine bedragen, zegt het bedrijf.

Het gaat om meer dan 418.000 adverteerders die Sponsored Content-advertenties op het platform plaatsten. Zij betaalden 'meer dan twee jaar' lang te veel geld voor hun advertenties, schrijft het bedrijf in een blogpost. LinkedIn ontdekte dat probleem in augustus. Er zouden twee metrics voor impressies en videoviews verkeerd zijn gemeten. Volgens de Wall Street Journal zou een video die bufferde maar niet werd bekeken alsnog geregistreerd worden als bekeken. Ook zouden berichten in de feed ten onrechte als gelezen worden aangemerkt.

In de meeste gevallen betaalden adverteerders een klein bedrag te veel. Bij negentig procent van de klanten zou het om minder dan 25 dollar gaan, maar hoeveel meer de overige tien procent te veel betaalde is niet bekend. LinkedIn zegt dat de klanten dat geld terugkrijgen. Ook huurt het platform een extern bedrijf in om de metrics nader te bestuderen en te verbeteren.