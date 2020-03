Microsoft, Facebook, Google, Reddit en Twitter werken samen tegen desinformatie

Verschillende grote Amerikaanse socialemediabedrijven werken samen om fraude en desinformatie rondom het coronavirus tegen te gaan. Hiervoor gaan ze onder meer kritische updates van overheidsinstellingen delen.

De techbedrijven deelden de gezamenlijke verklaring afgelopen nacht op Twitter. "Wij werken nauw samen als het gaat om onze reactie bij covid-19", zo staat in de verklaring. "We helpen miljoenen mensen in contact te blijven met elkaar, terwijl we ook fraude en desinformatie over het virus tegengaan. We laten gezaghebbende content beter zien op onze platforms en delen cruciale updates in overleg met overheidsgezondheidsdiensten over de hele wereld."

Wat de verklaring en samenwerking concreet inhoudt, wordt uit de Tweet niet duidelijk. Wel worden andere bedrijven uitgenodigd om met de techbedrijven samen te werken. De samenwerkende bedrijven hebben in het verleden zelf ook stappen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Zo heeft Microsoft een covid-19-tracker online gezet om alle gevallen van de ziekte te kunnen volgen. Google weerde eerder deze maand nog, net als Apple, coronavirus-apps en Facebook blokkeert reclame die een paniekreactie rondom het virus wil creëren.

Sinds enkele maanden wordt er nepnieuws en desinformatie over covid-19 verspreid. Onder meer de NOS maakte daar een overzicht van. Een voorbeeld is een tweet waarbij het gebruik van chloordioxide wordt aangeraden om het coronavirus tegen te gaan. In werkelijkheid is dit een gevaarlijke stof, die bij mensen diarree en overgeven kan veroorzaken. Eerder waarschuwde de Amerikaanse Food and Drug Administration voor het gevaar van dit middel.