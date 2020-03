Oostenrijk en Israël gebruiken locatiedata van burgers tegen coronavirus

Oostenrijk controleert via het mobiele netwerk van telecomprovider A1 geanonimiseerde gsm-locatiegegevens om te zien of maatregelen om sociale contacten te beperken effectief zijn. Ook Israël treft dergelijke maatregelen in het kader van het coronavirus.

De Oostenrijkse publieke omroep ORF schrijft dat de maatregel al in gang is gezet: de bewegingsgegevens van A1's klanten worden geanonimiseerd doorgestuurd. De informatie zou niet bedoeld zijn om individuele gebruikers te volgen, maar om de dichtheid van groepen mensen per gebied te meten en te kijken of de aangekondigde beperkingen op sociale aangelegenheden effect hebben. Verschillende politieke partijen in Oostenrijk hebben scherpe kritiek op het plan wegens de privacy-overwegingen. De maatregel zou wel AVG-conform zijn.

In Israël werd op zaterdag bekend dat "alle middelen die beschikbaar zijn, ingezet moeten worden tegen het virus, inclusief digitale". Dat betekent in dat geval dat de locatiegeschiedenis van ieder bevestigd geval van het coronavirus nagetrokken wordt. Iedereen die op basis van die locatiegeschiedenis mogelijk ook het coronavirus opgelopen kan hebben, wordt geïnformeerd van dat risico. Dat schrijft Haaretz. Ook daar is weerstand tegen: De Israëlische Hoge Raad neemt op donderdag een petitie tegen de maatregel in behandeling.

In Nederland is een dergelijke maatregel in ieder geval op dit moment niet aan de orde. Wel heeft het RIVM de website infectieradar.nl opgezet, waarop gebruikers zelf onder andere hun woon- en werkplaats en hun symptomen, of gebrek daaraan, van week tot week kunnen rapporteren.