Israël beperkt lokaliseren smartphones tegen covid-19 tot 'specifieke gevallen'

Israël legt het traceren van smartphones door de veiligheidsdienst in de strijd tegen covid-19 aan banden. Het kabinet zwakt de maatregel af nu er minder ziektegevallen in het land zijn en de verspreiding van het nieuwe coronavirus afneemt.

Uit de bewoordingen van het amendement op de maatregel valt volgens Reuters op te maken dat het traceren van de locatie van smartphones alleen nog ingezet kan worden als andere middelen uitgeput zijn. De reden is dat er geen urgentie meer is door het afgenomen aantal besmettingen in Israël.

In de aanpassing staat dat het tracken van smartphones voortaan is toegestaan 'in specifieke en speciale gevallen, als de locatie niet vastgesteld kan worden bij epidemiologische onderzoeken door andere methoden in te zetten'. De maatregel kan echter weer breder ingezet worden als het virus weer de kop opsteekt, staat nadrukkelijk in het document.

Israël was een van de eerste landen die het traceren van smartphones inzette om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het kabinet gaf Shin Bet, de veiligheidsdienst in het land, daar in maart ruime bevoegdheden toe, waarbij het parlement werd omzeild. Meer landen onderzochten nadien de mogelijkheden om locatiedata van burgers te gebruiken in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.