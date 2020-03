Nederlandse overheid bekijkt inzetten telecomdata om corona te bestrijden

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken bekijkt de mogelijkheid voor het inzetten van geanonimiseerde telecomdata voor maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen.

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt wat de meerwaarde zou zijn en overlegt met de Autoriteit Persoonsgegevens en het Agentschap Telecom over de inzet. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie tegen NRC. De Autoriteit Persoonsgegevens is in contact met meerdere ministeries en een enkel telecombedrijf over het voorstel. De privacywaakhond meldt kritisch maar niet onwelwillend te zijn. Uiteindelijke plannen zouden binnen enkele dagen getoetst kunnen zijn aan de AVG. Dergelijke data zouden onder andere inzicht kunnen geven in de verspreiding van het virus.

Niet bekend is met welke provider overleg wordt gevoerd. KPN en Vodafone meldden afgelopen week aan Tweakers bereid te zijn geaggregeerde en geanonimiseerde telecomdata aan te leveren, na een oproep van de Europese Commissie om dit soort data in te zetten in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Beide providers zeiden toen nog geen officiële verzoeken van de overheid te hebben ontvangen. T-Mobile heeft tot nu toe nog niet gereageerd op vragen. Overheden van verschillende landen zetten locatie- en metadata van telecomproviders in om in kaart te brengen of oproepen om thuis te blijven werken. Onder andere China, Israël, Oostenrijk, Duitsland en Italië doen dat al.