Eurocommissaris wil dat Google en Apple corona-api geschikt maken voor EU-apps

Eurocommissaris Thierry Breton wil dat de api van Google en Apple voor contactonderzoek via bluetooth zal voldoen aan de regels waaraan Europese apps zullen moeten voldoen. Daarom sprak hij al met Google-ceo Sundar Pichai.

Binnenkort heeft Breton ook een digitale ontmoeting met Apple-ceo Tim Cook over hetzelfde onderwerp, schrijft Financial Times. Breton verwijst naar een set regels waaraan apps die landen willen gaan gebruiken moeten voldoen van de Europese Commissie, die worden samengevat in een zogenaamde Toolbox. Daaronder zijn strenge regels op het gebied van privacy. Als de api van Google en Apple voldoet aan de Toolbox-regels, zullen Europese apps die api kunnen gebruiken.

Veel landen zijn nu bezig met de ontwikkeling van dergelijke apps. In Nederland zijn 750 voorstellen ingediend. Ongeveer vijf van die initiatieven worden komend weekend, na een voorselectie door experts uit diverse vakgebieden, aan het publiek gepresenteerd in een 'appathon'.

De implementatie van contactonderzoek via bluetooth van Google en Apple is vermoedelijk de enige manier om een app goed te laten werken op iOS, waar apps niet zomaar op de achtergrond contact kunnen maken met apparaten in de buurt via bluetooth. Op Android zou dat wel makkelijker kunnen, maar Google zorgt ervoor dat het besturingssysteem de werking van de api beschermt en de software de werking dus niet op de achtergrond per ongeluk afsluit om geheugen te besparen.

Google en Apple brengen eerst een api uit en dan is nog een app vereist, maar binnen enkele maanden moet er een variant zijn die werkt vanuit de instellingen van telefoons. Dan is het installeren van een app niet langer nodig. Wanneer beide bedrijven dat uitbrengen, is onbekend.

Een app moet menselijk contactonderzoek ondersteunen. Met contactonderzoek vragen mensen van gezondheidsorganisaties met wie een persoon die besmet is de afgelopen tijd contact heeft gehad, waarna zij die contacten benaderen en vragen of zij ook symptomen hebben en mogelijk adviezen geven om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

De apps die gebruik maken van de api van Google en Apple kunnen door id's uit te wisselen met apparaten die dichtbij komen een lokale database opbouwen. Als iemand besmet is, kunnen telefoons van die anderen achterhalen dat hun eigenaren in de buurt zijn geweest van iemand die later besmet blijkt te zijn geweest en daar vervolgens actie op ondernemen door bijvoorbeeld een paar weken thuis te blijven.