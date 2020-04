'Google en Apple brengen api voor contactonderzoek volgende week uit'

Google en Apple brengen de api voor contactonderzoek van patiënten met het coronavirus volgende week uit. Dat meldt iGeneration op basis van informatie van Eurocommissaris Thierry Breton. Google en Apple hebben zelf nog geen releasedatum bekendgemaakt.

Apple en Google hadden de release gepland voor medio mei, maar volgens iGeneration willen beide bedrijven een eerste versie dinsdag uitbrengen. Breton had een videovergadering met Apple-directeur Tim Cook over de ontwikkeling van de api. Daarbij zei Cook dat een eerste versie van de api volgende week uitkomt.

De api is de enige manier voor apps om contactonderzoek via bluetooth op iPhones op de achtergrond te doen; huidige apps vragen gebruikers om op de voorgrond actief te zijn met het scherm aan, iets dat minder gebruiksvriendelijk is. Apps voor contactonderzoek moeten op veel of zelfs alle smartphones van inwoners van een bepaald gebied of land staan voordat onderzoek effectief kan zijn; veel experts noemen een percentage van minimaal zestig, al zeggen ook steeds meer voorspellingen dat zelfs dat cijfer te laag is.

Apple en Google kondigden de api twee weken geleden aan. Doordat de api werkt op iOS en Android, kunnen gezondheidsorganisaties op termijn een enkele back-end hebben voor alle smartphones met een van beide besturingssystemen.

De api verschijnt in twee delen; in de eerste versie is een app nodig om contactonderzoek via bluetooth aan te zetten, in een later stadium kunnen gebruikers zich aanmelden via de instellingen op de telefoon zelf en is een app niet langer nodig.