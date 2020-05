India verplicht gebruik van corona-contactonderzoek-app voor alle werkers

India heeft op vrijdag zijn corona-contactonderzoek-app verplicht gemaakt voor iedereen die werkt. Leiders in de publieke en private sector zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regel en op nalatigheid staan straffen.

De app werkt met bluetooth en gps om te bepalen of een gebruiker risico loopt op infectie. Het land heeft zo'n 500 miljoen smartphonegebruikers en het doel is om die allemaal aan de app te krijgen. Daarnaast is de intentie om 'dumbphone'-gebruikers te bereiken met geautomatiseerde telefoongesprekken. Het minimum streefgetal is 200 miljoen gebruikers, op een totale bevolking van 1,3 miljard. De app was al verplicht voor ambtenaren en maaltijdbezorgers.

De overheid verzekert critici dat de gegevens geanonimiseerd verwerkt worden. Tegenover Reuters is Mozilla-beleidsadviseur Udbhav Tiwari kritisch: "Een dergelijke stap moet worden ondersteund door een specifieke wet die een sterke gegevensbeschermingsdekking biedt en onder toezicht staat van een onafhankelijke instantie". India heeft geen equivalent van het College Bescherming Persoonsgegevens.

In Nederland werkt het ministerie voor Volksgezondheid aan een corona-app in een gesloten traject. Over een verplichting in Nederland is op dit moment geen sprake. In Belgie komt voorlopig ook geen app. Tegelijktertijd werken Apple en Google aan contactonderzoek-api's. Daarmee kunnen ontwikkelaars aan de slag met het maken van apps. India gebruikt deze api niet.