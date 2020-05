Phanteks introduceert Glacier G2080-waterblok voor Asus Dual Evo RTX Super-gpu's

Phanteks heeft een waterblok voor enkele Nvidia-gpu's uitgebracht. Het gaat hierbij om de Asus Dual Evo RTX Super-videokaarten. Het waterblok komt in mei beschikbaar, en krijgt een adviesprijs van 150 dollar.

De Phanteks Glacier G2080 ondersteunt de Dual Evo RTX 2080 Super, 2070 Super en 2060 Super van Asus. Het ontwerp is gelijk aan de huidige Glacier-waterblokken van het bedrijf. Het Nederlandse bedrijf komt dan ook met twee verschillende varianten: een met een chroomachtige afwerking, en een geanodiseerd exemplaar. Op de bovenkant van het product wordt gebruikgemaakt van acryl. De Glacier G2080 heeft daarnaast een vernikkelde koperen basis.

Verder is het waterblok compatibel met de backplate die met de Dual Evo-videokaarten wordt geleverd. Phanteks heeft daarnaast rgb-leds ingebouwd, die aangestuurd kunnen worden via software van Asus, ASRock, Gigabyte, MSI en Razer. De Glacier G2080 Asus komt in mei beschikbaar, en heeft een adviesprijs van 150 dollar. Omgerekend en met btw komt dat neer op ongeveer 164 euro.