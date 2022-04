Phanteks kondigt uitschuifbare Evolv Shift XT-behuizing voor mini-ITX-builds aan

Phanteks heeft tijdens de CES de Evolv Shift XT aangekondigd. Dat is een mini-ITX-case die uitschuifbaar is en daarmee verschillende koelconfiguraties ondersteunt. Het bedrijf komt ook met nieuwe sfx-voedingen en witte varianten van bestaande producten.

Phanteks schrijft in een persbericht dat de Evolv Shift XT omhoog kan worden 'uitgeschoven', om zo ruimte te maken voor extra koeling. Phanteks toont drie modi en geeft aan dat de case op deze manier geschikt kan zijn voor compacte builds, luchtkoeling en waterkoeling. De binnenkant van de behuizing kan een mini-ITX-moederbord huisvesten. De videokaart kan gemonteerd worden via een PCIe 4.0-riser. De behuizing is verder gemaakt van aluminium panelen, net als de overige Evolv Shift-cases. De behuizing komt in februari beschikbaar en gaat 170 euro kosten.

Nieuwe sfx-voedingen en witte varianten van bestaande producten

De fabrikant noemt verder de komst van nieuwe Revolt SFX-voedingen. Die hebben, zoals de naam doet vermoeden, een sfx-formaat waardoor ze bedoeld zijn voor kleine computers. De voeding komt in februari beschikbaar, onder meer als 650W-variant met 80 Plus Gold voor 120 euro. Het bedrijf brengt ook twee 750W-modellen uit, die beschikbaar komen met 80 Plus Gold- of Platinum-certificering. Die varianten kosten respectievelijk 130 en 140 euro en verschijnen ook in februari.

Phanteks toont verder nieuwe varianten van zijn Evolv X en Eclipse P600S, met een witte binnenkant en buitenkant. De witte P600S gaat 170 euro kosten en verschijnt in januari. De Evolv X verschijnt ook deze maand nog en gaat 230 euro kosten. Het bedrijf brengt ook witte varianten van zijn SK PWM D-RGB-fans en zijn AMP 1000W-voeding. De fans komen deze maand beschikbaar in verpakkingen met drie stuks. Een 120mm-set gaat 35 euro kosten en een set met drie 140mm-fans kost vijf euro extra. De AMP 1000W in het wit komt in maart uit, maar het bedrijf noemt nog geen adviesprijs.