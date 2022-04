Google wil Android dit jaar beter laten samenwerken met ChromeOS en Windows

Google kondigt tijdens de CES verschillende applicaties aan, die zijn gericht op het integreren van Android met ChromeOS, Windows en andere platforms. Het bedrijf werkt onder andere samen met Acer, HP en Intel om de Android-functie Fast Pair beschikbaar te maken voor Windows.

Google meldt in een blogpost dat het Fast Pair 'later dit jaar' beschikbaar komt voor 'bepaalde Windows-pc's'. Daarmee kunnen gebruikers hun telefoon koppelen aan hun Windows-apparaat en vervolgens snel bluetoothaccessoires koppelen en sms-berichten synchroniseren tussen Android en Windows. Ook Nearby Share komt op die manier naar Windows, waarmee gebruikers bestanden tussen gekoppelde Android- en Windows- apparaten kunnen uitwisselen, vergelijkbaar met AirDrop tussen iOS en macOS. Die functie is al beschikbaar voor Chromebooks.

Fast Pair komt in de komende weken óók beschikbaar voor ChromeOS. Chromebooks kunnen oordoppen of koptelefoons met Fast Pair-ondersteuning automatisch detecteren, waarna gebruikers ze met een enkele klik kunnen koppelen aan hun Chromebook. In 'de komende maanden' komt Fast Pair ook naar Google TV en Android TV, zodat ze dergelijke bluetoothaccessoires ook snel kunnen koppelen aan hun mediabox. Fast Pair zal later dit jaar ook de mogelijkheid krijgen om smarthomeapparatuur via de Matter-standaard snel te verbinden met hun netwerk.

Het bedrijf werkt daarnaast aan 'een technologie voor bluetoothkoptelefoons', die het mogelijk maakt om automatisch te wisselen tussen verbonden apparaten. Google schrijft dat gebruikers een koptelefoon kunnen gebruiken om een film te kijken op een tablet en dat de film vervolgens automatisch wordt gepauzeerd wanneer gebruikers een telefoonoproep binnenkrijgen. De koptelefoon wordt daarbij gekoppeld met de smartphone voor het telefoongesprek en wordt na het gesprek weer teruggeschakeld naar de tablet.

Later dit jaar wordt Phone Hub voor ChromeOS ook uitgebreid. Daarmee kunnen gebruikers Signal- en WhatsApp-berichten ontvangen op hun Chromebook zelf, zonder dat daarvoor losse apps nodig zijn. Gebruikers kunnen via de Chromebook reageren op die berichten. Phone Hub krijgt ook een camerarolfunctie waarmee gebruikers recente foto's kunnen bekijken.

In de komende maanden wordt het verder mogelijk om Chromebooks en Android-telefoons en -tablets automatisch te ontgrendelen wanneer er een verbonden Wear OS-smartwatch in de buurt is. Ook komen er in de toekomst meer apparaten uit met een ingebouwde Chromecast; Google noemt Bose-soundbars als voorbeeld. Exacte releasedata daarvoor zijn nog niet bekend.

Met de nieuwe features richt Google zich op het beter laten werken van verschillende apparaten, zo schrijft het bedrijf ook op Twitter. Het bedrijf werkt al langer aan een diepere integratie tussen Android en ChromeOS en rept nu dus ook over Windows en andere platformen.