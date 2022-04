Gerucht: Google werkt aan vernieuwde Chromecast met Google TV

Google werkt mogelijk aan een nieuwe Chromecast met Google TV. Het apparaat zou een nieuwe codenaam gekregen hebben, wat duidt op wezenlijke verschillen ten opzichte van de bestaande nieuwste versie van de Chromecast.

Dat meldt 9to5Google op basis van documenten die het heeft kunnen inzien. Het apparaat, met de codenaam Boreal, is verbonden aan Sabrina, de bestaande Chromecast in kwestie omdat het in dezelfde productfamilie zit. Verdere technische informatie over de Chromecast ontbreekt. Wel meldt 9to5Google dat het van zijn bronnen vernomen heeft dat een nieuw Chromecast-apparaat dit jaar op de markt moet komen.

Een te verwachten aanvulling van deze Chromecast zal ondersteuning zijn voor de AV1-videocodec. Naar verluidt is dat inmiddels verplicht voor alle nieuwe Android TV-apparaten die op Android 10 of nieuwer draaien. Volgens tests van Facebook in 2018 is AV1 34 procent efficiënter wat betreft compressie dan libvpx-vp9. Hardwareondersteuning voor AV1-decodering is aanwezig op bijvoorbeeld de RTX 30 en RX 6000-videokaarten.

De Chromecast met Google TV kwam in 2020 op de markt in onder andere de Verenigde Staten. Via grijze import is hij tegenwoordig goed verkrijgbaar in Nederland. De streamingdongel ondersteunt onder andere 4k-resoluties, HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision. Het was ook de eerste Chromecast met een afstandsbediening en volledigere interface.