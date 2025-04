Goedkopere Google Chromecast verschijnt bij Braziliaans telecomagentschap

Er zijn foto's van een nieuwe Google Chromecast verschenen bij het Braziliaanse telecomagentschap. De Chromecast lijkt op die uit 2020 en kan volgens geruchten maximaal 1080p-beelden tonen. Naar verwachting kondigt Google het apparaat in oktober aan.

De foto's van telecomagentschap Anatel zijn opgemerkt en gepubliceerd door Braziliaanse website Tecnoblog. De foto's tonen een Chromecast die grotendeels identiek lijkt aan de huidige Chromecast met Google TV, die Google in 2020 introduceerde. Op de afbeeldingen is onder meer de modelnaam G454V te zien. Eerder verscheen een Google-apparaat met die modelnaam ook al bij de Amerikaanse FCC.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een goedkopere Chromecast die alleen 1080p-streaming ondersteunt. Eerder publiceerde techwebsite WinFuture, dat regelmatig vroegtijdig informatie over nieuwe hardware deelt, details over het apparaat. Google zou het apparaat leveren met een afstandsbediening, net als de huidige Chromecast met Google TV. De nieuwe 1080p-variant zou in Europa 40 euro gaan kosten.

Twitter-gebruiker Kuba Wojciechowski, die in het verleden vaker correcte informatie over Google-hardware heeft gedeeld, claimt daarnaast dat hij een softwarebuild voor het apparaat in handen heeft. Die firmware zou afkomstig zijn van een publiek toegankelijke bron. De ontwikkelaar stelt onder meer dat het apparaat Chromecast HD gaat heten. Het apparaat is overigens bij Bluetooth-SIG verschenen onder de naam 'Google Chromecast'.

Het apparaat onder meer wordt geleverd met een tragere soc dan de huidige 4k-variant, blijkt uit de informatie van Wojciechowski. De gebruikte Amlogic S805X2-chip heeft wel ondersteuning voor AV1-decoding, waar dat bij de huidige Chromecast ontbreekt. De Chromecast HD zou ook 1,5GB geheugen krijgen, 25 procent minder dan het 4k-model. Het apparaat zou verder geleverd worden met Google TV op basis van Android 12. De huidige Chromecast draait nog op Android 10. Vermoedelijk kondigt Google de mediaspeler op 6 oktober aan, samen met zijn Pixel 7-smartphones en de Pixel Watch.