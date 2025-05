'Google Pixel 7 gaat 599 dollar kosten, 899 dollar voor Pixel 7 Pro'

Artem Russakovskii van Android Police claimt dat de aankomende Google Pixel 7-smartphone 599 dollar zal kosten. Het toestel zou in drie kleuren uitkomen. De Pixel 7 Pro zou voor 899 dollar over de toonbank gaan. Ook die smartphone komt uit in drie kleurvarianten.

Russakovskii kreeg naar eigen zeggen interne data van de Amerikaanse warenhuiswinkelketen Target in handen. Daaruit blijkt dat de Pixel 7 codenaam Cheetah heeft meegekregen en in drie kleuruitvoeringen te koop zal zijn. De eerste kleuruitvoering kreeg de naam Obsidian mee en is hoogstwaarschijnlijk zwart. Daarnaast is er sprake van Lemongrass- en Snow-uitvoeringen, wat kan verwijzen naar een groenkleurige en witkleurige variant. De Pro-variant zal eveneens in drie kleuruitvoeringen uitkomen: Obsidian, Hazel en Snow. De Hazel-variant zal vermoedelijk bruinkleurig zijn. Vorige maand werd ook al een zwarte werkende Pixel 7 Pro op camera vastgelegd.

Volgens Russakovskii kunnen beide toestellen vanaf 6 oktober vooruitbesteld worden, dat is de dag waarop Google een livestream heeft gepland om zowel de Pixel 7-smartphones als de Pixel Watch aan te kondigen. Volgens een bron van 9to5Google zou de Pixel Watch 349 euro kosten, de lte-variant zou 399 dollar kosten. Die prijzen zijn hoogstwaarschijnlijk zonder btw. De eerste Pixel 7-toestellen zouden volgens Russakovskii vanaf 13 oktober geleverd worden, al wordt ook 18 oktober vermeld.