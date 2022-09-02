Code duidt erop dat Google Pixel-tablet geen gps of nabijheidssensor heeft

De Google Pixel-tablet, die de fabrikant kort heeft genoemd op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O in mei, heeft vermoedelijk geen gps of mobiel internet. Dat heeft een ontwikkelaar afgeleid aan de code die Google heeft gecommit over het apparaat.

De Google Pixel-tablet draait vermoedelijk een Tensor-soc van de eerste generatie, meldt Kuba Wojciechowski. Dat is dezelfde soc als in de Pixel 6a en Pixel 6. De aankomende Pixel 7-telefoons krijgen een nieuwere soc.

De tablet heeft ook geen nabijheidssensor of barometer, wat duidt op een zo goedkoop mogelijke tablet. Dat ligt volgens de ontwikkelaar in lijn met een eerder gerucht dat de tablet alleen 64bit-apps kan draaien, waardoor de tablet met minder geheugen en opslag toe kan.

Wel kan de tablet vermoedelijk dienst doen als Nest Hub, de slimme speaker met scherm die Google maakt. De Nest Hub kan onder meer stemcommando's uitvoeren en digitale foto's laten zien van webopslagdienst Google Foto's. Google noemde de tablet al op I/O, maar liet toen weinig meer zien dan een afbeelding. De zoekgigant wil de tablet volgend jaar uitbrengen.