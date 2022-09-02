Code duidt erop dat Google Pixel-tablet geen gps of nabijheidssensor heeft

De Google Pixel-tablet, die de fabrikant kort heeft genoemd op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O in mei, heeft vermoedelijk geen gps of mobiel internet. Dat heeft een ontwikkelaar afgeleid aan de code die Google heeft gecommit over het apparaat.

De Google Pixel-tablet draait vermoedelijk een Tensor-soc van de eerste generatie, meldt Kuba Wojciechowski. Dat is dezelfde soc als in de Pixel 6a en Pixel 6. De aankomende Pixel 7-telefoons krijgen een nieuwere soc.

De tablet heeft ook geen nabijheidssensor of barometer, wat duidt op een zo goedkoop mogelijke tablet. Dat ligt volgens de ontwikkelaar in lijn met een eerder gerucht dat de tablet alleen 64bit-apps kan draaien, waardoor de tablet met minder geheugen en opslag toe kan.

Wel kan de tablet vermoedelijk dienst doen als Nest Hub, de slimme speaker met scherm die Google maakt. De Nest Hub kan onder meer stemcommando's uitvoeren en digitale foto's laten zien van webopslagdienst Google Foto's. Google noemde de tablet al op I/O, maar liet toen weinig meer zien dan een afbeelding. De zoekgigant wil de tablet volgend jaar uitbrengen.

Google Pixel tablet teaser
Afbeelding Google Pixel tablet-teaser via Google

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-09-2022 19:39
60 • submitter: robcoenen

02-09-2022 • 19:39

60

Submitter: robcoenen

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Google Pixel C

geen prijs bekend

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Reacties (60)

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Zynth 2 september 2022 20:00
Een tablet zonder GPS lijkt me niet meer van deze tijd.
Die kan je dus niet gebruiken onderweg om even de kaart/route te bekijken, etc.
Een van de grote use-cases van een tablet voor mij, is toch op reis.
m4ikel @Zynth2 september 2022 20:56
Je kunt de kaart wel bekijken, je dient dan alleen zelf positie te bepalen. Google zal daarbij zelf als argument hebben dat het op basis van IP prima een indicatie heeft waar je zit (en dus een aardige positie kan bepalen binnen een straal van 50km). De tablet als navigatie gebruiken doet denk ik bijna niemand.

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 24 juli 2024 23:15]

PalingDrone @m4ikel2 september 2022 21:52
Noem vrijwel iedereen met een bootje maar niemand...
Tablets zijn ideaal om op te navigeren met iets als Navionics of alternatieve apps, offline kaarten, updaten kan thuis of via wifi in een haven, het navigeren gaat geheel offline.
IP based geolocatie heb je vrij weinig aan midden op het water, GPS des te meer.
Zer0 @PalingDrone2 september 2022 22:28
Noem vrijwel iedereen met een bootje maar niemand...
Een deel van die doelgroep heeft een dedicated gps aan boord, en een ander deel gebruikt helemaal geen navigatie tijdens het varen op de plas.... blijft er maar een kleine groep over.
Tja, deze tablet is dan niet voor hun, genoeg andere keuzes. Een tablet hoeft niet geschikt te zijn voor iedereen, dan krijg je een bloated en dure tablet die veel mensen niet willen of kunnen betalen.
PalingDrone @Zer03 september 2022 00:38
Een dedicated GPS is zoiets als het ingebouwde navigatiesysteem in een auto, werkt prima maar is vaak al heel wat jaren oud en tamelijk beperkt wanneer je het vergelijkt met een tablet/telefoon.

Een tablet is meer een portable plotter, een plotter kan je aan boord inbouwen maar is heel veel prijziger dan een tablet en je loopt ook het risico dat dit dure apparaat in de periode dat je niet aan boord bent ontvreemd/uitgebouwd wordt, een tablet neem je makkelijk veilig mee naar huis.
Nadeel van inbouwen is ook dat je zowel binnen als buiten gebruik wil maken van dat scherm, een repeaterscherm bij de stuurstand maakt het nog wat prijziger, de portabiliteit van een tablet is ook dan een groot voordeel.

Onboard GPS heeft vaak alleen een monochroom LCD schermpje en een pijltje richting waypoint wat je dmv coordinaten invult.
Grafische oplossingen met ingebouwde waterkaarten met dieptes, doorvaarthoogtes, tijden van brugbediening, tarieven en telefoonnummers van havens, routeplanner, gebruikte marifoonkanalen etc. kan idd ook allemaal op een plotter al zit je dan wel vast aan de software en updates van de fabrikant en je hebt geen vrijheid om alternatieve apps te draaien, kortom dat is de dure en erg beperkte optie.
Daarbij is een tablet multifunctioneel, zie maar eens Netflix of NLziet op een plotter te draaien, not gonna happen en die tablet doet het thuis op de bank ook net zo goed als eentje zonder GPS dus dan heb je er ook nog lol van itt tot je dure ingebouwde bootscherm.

Je zal verbaasd staan hoeveel sloepen, (kleine) motorkruisers en kajuitzeilboten tegenwoordig gebruik maken van een tablet als actuele waterkaart en almanak aan boord tijdens tochtjes. In de avonduren is het net als thuis fijn media consumeren.
Het was dan ook een reactie op de stelling dat niemand GPS op zijn tablet nodig heeft voor navigatie...

Dat is natuurlijk niet de grootste markt en waarschijnlijk ook niet waar Google zich op richt, geen GPS = hoofdzakelijk indoor use (dan hoeft het scherm niet zo fel te kunnen, accuduur ook minder belangrijk) en zorgt Google met deze tablet voor een mooie integratie met Google Home/Nest en het hele Matter gebeuren.

Al met al ben ik al lang blij dat Google weer aandacht geeft aan tablets en zelf weer met hardware komt, hopelijk verschijnt er dan ook ooit een Pro/Active versie die wel voorzien is van GPS en/of 5G en ook onderweg iets toevoegt.
Zer0 @PalingDrone3 september 2022 12:01
Mijn punt is niet dat een tablet niet veelzijdiger zou kunnen zijn, mijn punt is dat de doelgroep heel klein is, zoals ik zei, een deel heeft al een gps en neemt daar genoegen mee, een deel gebruikt helemaal geen gps...
_Pussycat_ @Zer03 september 2022 11:35
"iedereen met een bootje" is inderdaad "bijna niemand" ja (hij zei niet "niemand")... Sorry maar dat is echt een miniscule doelgroep. Als de tablet zo goedkoop mogelijk moet zijn moet je keuzes maken. En positie alleen op basis von WLAN is dan een prima oplossing in de stad.
Marve79 @_Pussycat_3 september 2022 18:26
Het is ook geen issue want als je ook een Android telefoon hebt weet Google exact je positie via dat apparaat en kan die delen met de tablet. Waarom zou je 2 gps-en nodig hebben.
Sjekster @PalingDrone3 september 2022 05:09
Iedereen met een bootje is echt al een hele kleine doelgroep an sich..

Lijkt me dat mensen die geld hebben voor een boot, ook die 100euro extra kunnen betalen.

Fabrikanten doen nu eenmaal aan prijsdifferentiatie.
watercoolertje
@Sjekster3 september 2022 10:17
En een groot deel gebruikt gewoon hun telefoon op de boot, dus inderdaad als afzetmarkt stelt die groep niks voor en worden daarom ook niet speciaal behandeld.

Ze zullen inderdaad gewoon 100 euro meer moeten neerleggen, kan me niet voorstellen dat dat een issue is als ik (hier) lees hoe veel waarde ze er aan hechten :)
Verwijderd @PalingDrone3 september 2022 20:51
Dat zijn toch maar weinig mensen die dat zo doen volgens mij. Ik had een zeilboot en die had twee schetmrn van Raymarine ingebouwd, lijkt me handiger dan een tablet die steeds weg is.
De doelgroep lijkt mij zo klein dat je daar geen rekening mee hoeft te houden, degene die toch gps willen kunnen dan mooi een duurder modelleke kiezen
PalingDrone @Verwijderd3 september 2022 22:00
Ja, voor 200 euro (?) met een redelijk scherm en aardig geluid zal dit een leuke thuistablet zijn.
Dat is volgens mij ook het hele doel van Google, een device wat zo'n beetje huisarrest heeft voor smarthome bediening, digitaal fotolijstje en als bonus nog wat mediaconsumptie op de bank.
RuddyMysterious @PalingDrone3 september 2022 12:29
Noem vrijwel iedereen met een bootje maar niemand...
Bijna niemand werden die genoemd. En wat cijfermateriaal kan jij geven dat dit onderuithaalt?

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 24 juli 2024 23:15]

kabelmannetje @PalingDrone3 september 2022 20:34
Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft een bootje én koopt deze specifieke tablet daarom niet? Nihil natuurlijk.
litebyte @m4ikel2 september 2022 21:20
Ik kan me situaties voorstellen dat mensen niet hun wifi laat staan mobiele service willen gebruiken.
Keypunchie @Zynth2 september 2022 20:23
Bij Apple hebben alleen de modellen met mobiel internet GPS, de wifi-only-modellen niet.

Dat zijn volgens mij ook veruit de meest verkochte tablets.

(Het scheelt toch weer in de kosten aan de produktiezijde.)
Luno @Keypunchie2 september 2022 22:05
En dat ze daarmee al een decennium mee weg komen. Die 1$ besparing dwingen je om 100$ meer uit te geven voor een variant met mobiel, terwijl je wellicht alleen in GPS geïnteresseerd bent.

Ik heb al 10 jaar een iPad2 waar nu al 9 jaar de SIM uit is. Gebruik hem juist op vakanties om met Tripadvisor / Google Maps, naar restaurants te zoeken. En dan is GPS erg handig, hoe je niet zelf te zoeken waar je zit. Vrijwel alle hotels/b&b hebben wel wifi.
En die iPad is veel sneller met je locatie dan Tomtom, die minuten bezig is voordat ie een fix heeft.
De accu is nog steeds goed. Helaas krijgt geen updates meeren komen er steeds meer websites die niet goed werken.
Ik ben best in voor een nieuwe, maar dan één met GPS en geen belachelijke meerprijs voor, in mijn geval overbodige mobiele uitvoering.
Okay N=1 observatie...
P_Tingen @Luno2 september 2022 22:44
Voor google maps heb je toch geen gps nodig? Mijn huiscomputer heeft ook geen gps en toch weet google precies waar hij staat. Verbinden met een wifi is doorgaans genoeg informatie voor google om te weten waar je je bevindt. Onderweg, buiten het hotel en op de hotspot van je telefoon wordt het een ander verhaal wellicht.
Luno @P_Tingen2 september 2022 23:31
Google doet een gok aan de hand van je IP adres/Wifi netwerk. Soms werkt dat goed, zeker als je bv bij buienradar heb gezegd waar je woont (dan wordt je IP aan die locatie gekoppeld). Soms weet google dat echt niet.
Net ff gecheckt maps.google weet dat ik ergens in zuid-holland ben, maar meer niet, er verschijnt geen 'blauwe' stip.

GPS is onafhankelijk van Google/Waze etc.
TheVivaldi @Luno4 september 2022 12:07
Het ligt, in mijn ervaring, op de computer soms ook aan de browser- en/of site-implementatie.

Firefox schat mijn locatie op Buienradar precies goed, maar Falkon dan weer niet. Wel niet heel ver hiervandaan (10 km of zo), maar toch. (Zo'n 10 km valt voor een regenradar wel mee, vind ik, want dat is dichtbij genoeg om een conclusie te kunnen trekken).

En op DRGL schat Falkon mijn locatie totaal verkeerd en lijkt elke keer als ik de site open wat willekeurigs te kiezen (soms zelfs in België, terwijl ik in Nederland én boven de rivieren woon!). Firefox schat mijn locatie op DRGL wél vrij nauwkeurig, maar niet supernauwkeurig (juiste stad, maar toont bushaltes in het centrum in plaats van die in mijn wijk).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 24 juli 2024 23:15]

StGermain @Keypunchie3 september 2022 08:52
Mijn iPad Pro, zowel eerste als nieuwste model hebben wel degelijk GPS.

Edit: Blijkbaar toch niet, maar zo lang je niet in de wildernis gaat werkt het wel op basis van AGPS. Zelfs de simpele iPad 4 van mijn schoonmoeder kan ik tracken als ze hem ergens laat liggen.

[Reactie gewijzigd door StGermain op 24 juli 2024 23:15]

Martinspire @Zynth2 september 2022 20:45
Ik ben ook benieuwd hoe het werkt met permissies van apps want vaak is locatie een eis voor het opzetten van verbindingen, maar dan checken ze volgens mij regelmatig met GPS of ze dat hebben. En als ie daar dus niet mee werkt, dan gaat dat fout.
Keypunchie @Martinspire2 september 2022 21:37
Er is toch ook de minder nauwkeurige wifi-plaatsbepaling?
hiostu @Zynth2 september 2022 20:08
Ik ken veel mensen die een tablet vooral thuis gebruiken om content zoals streaming diensten en YouTube te kijken (vaak ook door de kinderen). Maar weinig mensen die ik ken gebruiken een tablet voor onderweg. Ik denk dat een dergelijke tablet zonder GPS of 4/5G voor 75% van de gebruikers voldoende is.
Currry @Zynth2 september 2022 20:25
Je kunt toch prima een kaart op bv Maps kijken zonder gps? Route planner kan prima. Live een route volgen alleen niet, maar goed dat is ook niet echt waar die voor bedoeld is.
Rageplay @Zynth3 september 2022 00:32
Dat is toch juist de smartphone?
De tablet meer voor media en internet.. maar nagivatie lijkt me juist iets wat je on the go met je smartphone doet.. en tabletgebruik op locatie of voor niet-navigatie-gerelateerde zaken.. hooguit een kaart bekijken.
Pianist1985 @Zynth3 september 2022 15:03
Telefoons bepalen hun positie aan de hand van latency tussen 3 verschillende GSM-masten, dus GPS/GLONASS support is niet per se nodig. Een tablet zou dat ook kunnen, mits er een SIM-kaart in past. Behalve als je dat ding écht serieus als navigatiesysteem wil gebruiken, want satellietnavigatie is toch net iets preciezer.
lowfi @Zynth2 september 2022 20:50
Echt nog nooit behoefte aan gehad. Zo zie je maar weer....
Martinspire 2 september 2022 20:46
Dit is toch verkeerde zuinigheid? Hoeveel kosten deze modules tegenwoordig? Dit is toch centenwerk? Sure de marges bij goedkope tablets is niet groot, maar hier geef je hem wel een handicap mee.
alexbl69 @Martinspire2 september 2022 20:59
Vind ik ook. Natuurlijk, elke cent is er één, maar dit beperkt het apparaat toch wel.

Gebruik m'n tablet hoofdzakelijk thuis, maar neem hem ook wel mee op zakenreis en vakanties. Is wel handig om de omgeving met maps een beetje te 'verkennen'.

Zou wel in de markt zijn voor een Pixel tablet. Heb vanaf de 2 een pixel telefoon omdat ze zo lekker clean zijn. Nu nog aan de Samsung tablets, maar heb geen behoefte aan al die bloatware.

Maar zonder GPS gaat dit hem denk ik niet worden.
Zer0 @alexbl692 september 2022 22:32
Is wel handig om de omgeving met maps een beetje te 'verkennen'.
Daar heb je geen gps voor nodig.. en als je perse wil navigeren, ik neem aan dat je ook een telefoon bij je hebt. Meestal een stuk praktischer, ik zie mij niet met een tablet wandelen, fietsen of zelfs autorijden.
Diavire @Zer03 september 2022 19:11
Ik heb een tablet gemonteerd net boven de stereo in het midden van de auto.

App split screen zet Maps links en Spotify rechts.

Het grotere oppervlak maakt maps volgen veel relaxter dan op de mobiel, zelfs een grote.

Dat is dan op een Samsung tablet van 6 jaar oud ondertussen, echt belachelijke "besparing" dit.
litebyte @alexbl692 september 2022 21:24
Ik zit te kijken naar een tablet van Nokia...maar als deze ook zonder GPS is dan wordt het hem ook niet.
Luno @Martinspire2 september 2022 22:07
Nee geen centenwerk voor de GPS chip. Reken maar op 1$ voor de chip. ;-)
Zer0 @Martinspire2 september 2022 22:29
Naast de kosten van de hardware moet je ook nog kijken naar de kosten van ruimte en energiegebruik.
Xander2 @Martinspire3 september 2022 10:14
Dit is toch verkeerde zuinigheid? Hoeveel kosten deze modules tegenwoordig? Dit is toch centenwerk?
Zit vaak op de SoC en dan kies je automatisch voor een low-power bord met meer throttling.

Ik verwacht dat ze hier een Chinese chipset van de plank trekken die voor tablets bedoeld is, die hebben iets meer performance (clocks, video) ten koste van hardware sensor support en batterijduur vanwege o.a. centenwerk :-)

Dus imo niet zozeer een keuze van Google maar meer het aanbod volgen.
PalingDrone @Xander23 september 2022 22:23
Google gebruikt in deze tablet hun eigen Tensor soc, dezelfde als in de Pixel 6 en 6A.
Je hoeft niets te verwachten want dat staat gewoon in het artikel.
verkoudenschaap 2 september 2022 20:30
Persoonlijk hoop ik op een prijs die in de buurt zit van de oudere nexus tablets dan (die van mij werkt nog steeds na 8-9 jaar)
Frij5fd @verkoudenschaap2 september 2022 21:13
Én dat de support eens wat langer is dan wat bijvoorbeeld Samsung presteert. Ik ben daarom overgestapt op een hybride Chromebook die ook als tablet te gebruiken is. HP Chromebook X2 11 met support tot 2029
PalingDrone @Frij5fd3 september 2022 00:59
Google hardware heeft een prima reputatie mbt custom roms dus met wat ge-nerd is de levensduur vaak flink te rekken mocht Google besluiten de support te stoppen.
litebyte @verkoudenschaap2 september 2022 21:23
We gebruiken nog steeds 2 Huawei tablets uit 2018. De batterij gaat natuurlijk niet zo lang meer mee, maar qua media functionaliteit en GPS is deze nog steeds prima.
BramViking 2 september 2022 20:05
Google moet eens een app categorie voor de tablets creëren. Ik heb ook liever dat men bewust ervoor kan kiezen om enkel tablet ondersteunde applicaties te installeren. Ik vind Android geweldig, maar dit kan beter.
Chris2 2 september 2022 20:06
Ik zie totaal geen meerwaarde in een GPS. Hij zal bijna altijd gebruikt worden in de functie van Nest Hub voor thuis. En je hoeft nou niet echt van de badkamer naar de keuken te navigeren.

Mocht dit een goedkope tablet worden dan zie ik echt wel een meerwaarde. Nu staan er in een gemiddeld huis niet echt veel Nest Hubs.. Een potentiële mobiele nest Hub met wat extra functionaliteiten lijkt me een erg mooi product. Helemaal als het simpel in gebruik is.

[Reactie gewijzigd door Chris2 op 24 juli 2024 23:15]

maddog4004 2 september 2022 21:53
Huh ja maar wacht even..is GPS nou LOCATION in het bovenste menu item? Want dat betekent dat je dus bv met Home applicatie geen chromecast kunt toevoegen, want die vraagt om location aan te zetten. trouwens een heleboel apps vragen dat bedenk ik mij ineens.
gday @maddog40043 september 2022 01:42
Voor locatiebepaling is GPS niet de enige manier, maar (onder voorwaarden) wel de meest nauwkeurige. Bovendien, moet je niet locatiebepaling inschakelen zodat Bluetooth gebruikt kan worden in de Home-app?

[Reactie gewijzigd door gday op 24 juli 2024 23:15]

Terry A Davis 2 september 2022 23:23
GPS verbruikt relatief veel stroom, met een internetverbinding wordt een eerste oriëntatie opgehaald, dan wordt de stroom bits van meerdere satellieten opgevangen door antennes die van stroom zijn voorzien. Dit signaal komt heel langzaam binnen met ongeveer 40 bits per seconde. Het is noodzakelijk een eerste oriëntatie te hebben wil je ongeveer weten waar in die bit stream van meerdere satellieten je zit. Dan zijn er veel berekeningen nodig voor coördinaten te bepalen. Dat is niet het enige, als je dan eindelijk een lock hebt, is het noodzakelijk om de bit stream om de zoveel minuten te blijven ontvangen wat weer stroom kost voor de antennes, anders verlies je de GPS fix.
PalingDrone @Terry A Davis3 september 2022 00:45
Binnenshuis is het idd alleen maar een stroomvreter en compleet zinloos om door gewapend beton of wat dakpannen een GPS fix proberen te krijgen.
Bomberman71 @PalingDrone3 september 2022 09:58
Stroomvreter .... Wat een onzin. Daarbij kan je die optie UIT zetten.
PalingDrone @Bomberman713 september 2022 10:16
Natuurlijk, maar je wil niet weten hoeveel mensen de boel gewoon standaard aan laten staan thuis.
Bomberman71 @PalingDrone3 september 2022 10:19
Ja dus beter om maar geen verwarming in huis te hebben, stel dat ze die aan laten staan met de huidige kosten.
Goed argument om het ontbreken van een feature te rechtvaardigen.
Diavire @Terry A Davis3 september 2022 19:14
Wat een onzin, ik kan uren lang rijden met maps route + spotify op een 6 jaar oude tablet.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Diavire4 september 2022 12:29
Toch is GPS inderdaad relatief gezien een zware toepassing wat betreft verbruik. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je tablet gelijk leeg is. @Terry A Davis heeft wel degelijk een punt. Ik vind het echter geen argument om de functie met dit als reden achterwege te laten gezien je het natuurlijk ook gewoon kan uitschakelen.
Diavire @Bor4 september 2022 15:15
Buiten dat meten moderne versies van Android ook precies wat waar gebruik van maakt.

Als geen app actief gebruik maakt van locatie gaat GPS gewoon in een low power mode. Het is geen 2005 meer.
Rageplay 3 september 2022 00:33
Wel nice, een tablet die je niet kan volgen per gps, lijkt bijna een move om het imago van google m.b.t. volgen en privacy te verbeteren.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Rageplay4 september 2022 12:31
Er zijn legio andere methoden om je te volgen waaronder geolocatiebepaling op basis van IP, WIFI netwerken welke gezien worden etc. Ik kan mij niet voorstellen dat het argument wat je aanhaalt ook maar iets van doen heeft bij de keuze om de optie weg te laten. Het al waarschijnlijk eerder om kosten of verkrijgbaarheid van chips gaan.
EnigmaNL 3 september 2022 00:57
Bizarre keuze dat er geen GPS in zit. Google snapt er helemaal niks van.
Bomberman71 @EnigmaNL3 september 2022 09:52
Typisch Google, het merk dat ALTIJD zorgt dat ze zichzelf ergens saboteren.
Van Pixel tot tablet en de rest.
pim 3 september 2022 06:37
Ik vind het uberhaupt bizar dat niet elk mobiel apparaat gps en een simkaart hebben.
Nog steeds hebben laptops geen gps, terwijl ik zo vaak google maps gebruik op mijn laptop. En terwijl ik zovaak onderweg ben met mijn laptop. Nee, ik wil niet om wifi wachtwoorden bedelen.

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