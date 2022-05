Google laat tablet keuren voor gebruik met norm voor stylussen

Google heeft een tablet laten keuren voor gebruik met Universal Stylus Initiative, een organisatie die een standaard probeert te maken voor stylussen. Daardoor moet de tablet werken met gecertificeerde stylussen in plaats van alleen de stylus van een fabrikant zelf.

De Google-tablet die is gekeurd heet Tangor, meldt Nugiz. Er is niets bekend over deze tablet, dus het is ook onduidelijk of het gaat om de Pixel Tablet die Google op zijn ontwikkelaarsconferentie IO een paar weken geleden liet zien.

Het is al langer duidelijk dat Google werkt met de Universal Stylus Initiative. Google is lid van de organisatie en de goedgekeurde apparaten tot nu toe waren Chromebooks. Met een USI-certificering weten kopers dat bepaalde stylussen zeker zullen werken met bepaalde apparaten. Tot nu toe is het vaak zo dat een tablet of laptop alleen werkt met de actieve stylus van een fabrikant zelf, waardoor consumenten geen keuze hebben.

Het initiatief bestaat al enkele jaren, maar is niet echt van de grond gekomen. Onder meer Lenovo en Samsung behoren tot de leden van de organisatie, waardoor er in theorie snel veel compatibele apparaten op de markt kunnen komen.