Vermoedelijke specificaties Samsung Galaxy Z Fold4 komen naar buiten

De vermoedelijke specificaties van de vouwbare smartphone Samsung Galaxy Z Fold4 zijn naar buiten gekomen. Die tonen nauwelijks wijzigingen ten opzichte van de Fold3. Wel zouden de schermen iets minder smal zijn.

De schermdiagonalen zijn ongewijzigd, vermeldt Yogesh Brar van 91Mobiles. Het scherm aan de binnenkant zou een diagonaal hebben van 7,6", dat aan de buitenkant van 6,2". Beide oledschermen verversen met 120Hz. Wel vermeldde eerdere informatie dat de schermen minder smal zouden zijn. Het scherm aan de buitenkant zou van 24,5:9 naar 23:9 gaan, terwijl dat aan de binnenkant van 5:4 naar 6:5 zou veranderen. Als die informatie klopt, is het scherm aan de buitenkant ongeveer 0,3cm breder en aan de binnenkant een volle centimeter.

De primaire camera krijgt een sensor met hogere resolutie. Die gaat van 12 naar 50 megapixel volgens de informatie. Ook komen er een 12-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 12-megapixelcamera met 3x zoom ten opzichte van de primaire camera. De frontcamera aan de buitenkant blijft op 10 megapixel, terwijl die aan de binnenkant van 4 naar 16 megapixel gaat. De soc wordt een Snapdragon 8 Plus Gen 1 van Qualcomm. De accucapaciteit blijft gelijk met 4400mAh en laden gaat met 25W op hetzelfde tempo als bij de Fold3.

Samsung kondigde zijn vorige twee Fold-modellen in augustus aan, met een release vlak erna. Er is nog niets bekend over een eventuele prijs van de vouwbare smartphone. De Fold was in de afgelopen jaren het duurste model in de line-up van de fabrikant. De Fold3 kwam uit voor 1799 euro.