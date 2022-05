Wie draadloze oordopjes wil kopen, heeft een ontzettend ruime keuze. Veel van de merken op gebied van draadloze audio maken óók smartphones. Hun positie op de smartphonemarkt lijkt uit te maken hoe hun draadloze oordopjes omgaan met telefoons van andere merken.

Toen de markt voor bluetoothoordopjes enkele jaren geleden tot bloei kwam, was Apple er weer als de kippen bij om sommige AirPods-functies alleen beschikbaar te maken op Apple-producten, en zo is het nog steeds. De vraag was toen of andere fabrikanten dat ook zouden doen en zouden proberen om bij hun telefoons eigen oordopjes te verkopen door ze exclusieve functies te geven, om zo een lock-ineffect te veroorzaken.