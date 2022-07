Fairphone begint met verkoop alleen linker- of rechteroordopje

Fairphone is begonnen met de verkoop van vervangende oordopjes voor zijn set draadloze oordopjes. Klanten kunnen een enkel oordopje aanschaffen in het geval dat alleen het linker- of rechteroordopje stuk of kwijt is.

De levering van de vervangende linker- of rechteroordopjes begint deze week, zegt Fairphone. Daardoor is nu ook voor het eerst de prijs bekend. Fairphone vraagt 45 euro voor een vervangend oordopje. Een nieuwe set met twee oordopjes en laadcase kost 99 euro.

Bij een enkel nieuw oordopje zit alleen een siliconen dopje met de middelste grootte. Als gebruikers een andere maat willen, moeten ze een set nieuwe siliconen dopjes kopen voor 5 euro. Het is wel mogelijk om kleuren te mixen. De oordopjes zijn er in zwart, grijs en groen.

De verkoop van enkele dopjes past in de strategie van Fairphone om duurzamer om te gaan met de draadloze oordopjes. In tegenstelling tot de telefoons van de fabrikant zijn de oordopjes niet repareerbaar. Dat was volgens de fabrikant niet mogelijk. Fairphone wil hetzelfde pad volgen als bij zijn telefoons, waarbij de eerste versie ook slecht repareerbaar was. Apple biedt al jaren vervangende linker- of rechteroordopjes aan voor zijn AirPods.