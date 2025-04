Fairphone gaat voor het eerst smartphones buiten Europa verkopen

De Nederlandse smartphonemaker Fairphone gaat toestellen buiten Europa verkopen, specifiek in Taiwan. Het is naar eigen zeggen voor het eerst dat Fairphone toestellen buiten Europa verkoopt, al zou het bedrijf voorlopig geen plannen hebben om nog verder uit te breiden.

Fairphone werkt al meerdere jaren samen met teams in Taiwan; daar worden de smartphones van het bedrijf ontwikkeld en heeft het een kantoor. Daarom stelt ceo Eva Gouwens: "Na enkele jaren toestellen te hebben ontwikkeld in Taiwan, maakt Fairphone zijn nieuwste toestel beschikbaar voor Taiwanese consumenten." Ze gaat verder: "Als eerste stap in een markt buiten Europa is het een goede plek om te beginnen in het land waar onze telefoons worden ontwikkeld en waar we een kantoor hebben."

Het Nederlandse Fairphone werd in 2013 opgericht en streeft ernaar om zo duurzaam mogelijke smartphones te produceren. Het bedrijf richt zich onder meer op duurzaamheid door smartphones modulair en daarmee beter repareerbaar te maken en gerecyclede materialen te gebruiken die op een 'eerlijkere' manier zijn verkregen. De recentste Fairphone 4 is naar eigen zeggen een 'afvalneutrale' smartphone omdat er voor ieder verkocht exemplaar een oude smartphone gerecycled wordt.