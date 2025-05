Fairphone brengt eerste smartphone in Verenigde Staten uit - update

Fairphone brengt in samenwerking met Murena de Fairphone 4 uit in de Verenigde Staten. Het gaat om een pilot waarbij het toestel het besturingssysteem Murena e/OS/ krijgt. Het is de eerste Fairphone die het Nederlandse bedrijf in de VS uitbrengt.

Fairphone biedt de betreffende smartphone alleen aan met Murena e/OS/, een op privacy gericht besturingssysteem dat gebaseerd is op Android maar minder van Googles services afhankelijk is. Ook gebruikers buiten de VS kunnen het besturingssysteem installeren. Amerikaanse klanten kunnen de Fairphone 4 kopen voor prijzen vanaf 600 dollar via de Murena-website. Het bedrijf raadt aan om de smartphone in combinatie met T-Mobile of andere bij dat merk aangesloten providers te gebruiken. Andere Amerikaanse providers worden door Fairphone afgeraden.

Vorig jaar bracht het Nederlandse bedrijf ook al toestellen in Taiwan uit en liet toen weten dat verdere releases in het buitenland niet op de planning stonden.

Update, maandag: Er is informatie aangepast over de beschikbaarheid van het toestel in de VS.