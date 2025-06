Fairphone: meer eerlijke materialen en betere klantenservice na investering

Fairphone gebruikt geld van een investeringsronde om meer eerlijke materialen in producten te zetten en om de klantenservice te verbeteren. De Nederlandse smartphonemaker krijgt 49 miljoen euro in deze ronde.

De grootste investeerders zijn overheidsfonds Invest-NL en het Sustainable Impact Fund van ABN Amro, schrijft het bedrijf. Ook bestaande aandeelhouder Quadia doet mee. Met het bedrag gaat Fairphone ook aandeelhouder PYMWYMIC en 1000 crowdfunders betalen.

Daarnaast belooft Fairphone in toekomstige producten meer eerlijke materialen te gebruiken door te investeren in programma's rond mijnbouw in Afrika en Zuid-Amerika en in programma's voor eerlijke lonen in fabrieken in Azië.

Fairphone verkoopt momenteel smartphones en draadloze oordopjes. Daarbij probeert het zijn producten zo eerlijk mogelijk te produceren, onder meer met aandacht voor de herkomst van materialen en arbeidsomstandigheden. Voor gebruikers betekent het lange ondersteuning met updates en onderdelen die makkelijk te vervangen en te upgraden zijn. Het recentste model is de Fairphone 4, die in 2021 uitkwam.