Instagram brengt Notes-functie uit in Europa

Socialmediaplatform Instagram brengt zijn Notes-functie uit in Nederland, België en de rest van Europa. Ook komt Notes uit in Japan. De optie zit in de DM-sectie van de app en is al sinds december in de rest van de wereld beschikbaar.

Instagram Notes

Volgens Instagram-topman Adam Mosseri krijgen gebruikers in Europa de functie later tot hun beschikking, omdat het bedrijf eerst wilde zorgen dat het zou voldoen aan regelgeving. Welke regels dat zijn, zegt Mosseri niet. De functie kwam in december uit in andere delen van de wereld.

Notes zijn als Stories in DM's. Het zijn kleine berichtjes die bovenaan de inbox belanden en waarvoor Instagram geen notificatie geeft. Notes blijven net als Stories 24 uur staan en Instagram geeft het weer met cirkelvormige profielafbeeldingen met daarboven de tekst van de Note.

Het invoeren van Notes gaat ook in de pagina met DM's en de knop om een Note te maken staat tussen de zoekbalk en de reguliere berichten. Contacten kunnen reageren op Notes en die reacties komen net als bij Stories in DM's terecht.