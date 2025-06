Instagram en WhatsApp krijgen ChatGPT-achtige functies

WhatsApp, Instagram en Facebook krijgen dit jaar ChatGPT-achtige functies. Dat heeft moederbedrijf Meta gezegd tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Het bedrijf wil inzetten op wat het bedrijf 'generative AI' noemt.

Meta richt zijn nieuwe diensten dit jaar voornamelijk op kunstmatige intelligentie die tekst, plaatjes of video's genereert, zegt oprichter Mark Zuckerberg in een toelichting op de kwartaalcijfers. "We hebben diverse werkstromen in bijna al onze producten om die nieuwe technologieën te gebruiken, vooral de 'large language models' en 'diffusion models' voor het genereren van plaatjes en video's. Op de lange termijn werken we ook aan dingen die makers veel productiever en creatiever kunnen maken binnen onze apps en veel verschillende accounts tegelijk kunnen beheren."

Het is onbekend naar welke diensten Zuckerberg allemaal verwijst. Meta kwam in december met 3d-avatars en die leunen volgens het bedrijf op AI om te genereren en op het werk dat het heeft gedaan voor metaverse-software om te ontwikkelen. Het is volgens Meta een voorbeeld van hoe de metaverse en zijn huidige diensten WhatsApp, Instagram en Facebook bij elkaar komen.

Zuckerberg zegt dat de diensten op basis van kunstmatige intelligentie dit jaar online komen en belooft de komende maanden daar meer over te vertellen. Meta kondigde verder aan dat Facebook nu meer dan twee miljard dagelijkse gebruikers heeft. Dat is een stijging van 4 procent, hoewel het aantal gebruikers in Nederland juist lijkt af te nemen. In totaal gebruiken bijna drie miljard mensen dagelijks een Meta-dienst.

Meta kreeg 22 procent minder geld per advertentie en om dat goed te maken serveerde het bedrijf 23 procent meer advertenties dan in dezelfde periode een jaar ervoor. In Europa verdiende Meta in totaal 16 procent minder aan advertenties. De omzet kwam uit op 32 miljard dollar, een daling van 4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het netto inkomen daalde 55 procent naar 4,6 miljard dollar.