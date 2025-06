Facebook begint met Community Chats in Messenger in Nederland

Facebook begint maandag met het aanbieden van Community Chats in Messenger voor Facebook-groepen in Nederland. De functie werkt sinds september in andere landen. Met Community Chats kunnen beheerders kanalen aanmaken voor tekst-, video- en audiochats.

Meta noemt het een release op Facebook en Messenger. Mensen die deelnemen in Facebook-groepen, moeten via Community Chats in chatgroepen gaan zitten die per groep in te delen zijn in categorieën voor bijvoorbeeld verschillende doeleinden of onderwerpen.

Beheerders kunnen bovendien read-onlychats aanmaken voor aankondigingen en chatkanalen waarin beheerders onderling kunnen overleggen in een afgesloten omgeving. Daarnaast kunnen beheerders moderereren, zodat ze berichten kunnen verwijderen of groepsleden kunnen schorsen. Via Admin Assist is het mogelijk om berichten van tevoren te laten scannen op schadelijke inhoud. De functie bestaat sinds september in de VS en diverse andere landen.