Facebook breidt end-to-endencryptie in Messenger uit naar miljoenen gebruikers

Facebook gaat in de komende maanden meer gebruikers van chatdienst Messenger voorzien van end-to-endversleuteling. Moederbedrijf Meta breidt het testen van de versleuteling uit naar miljoenen gebruikers en voegt nieuwe features toe voor die gesprekken.

In de komende maanden worden 'miljoenen gebruikers over de hele wereld' overgezet, schrijft Meta. Het sociale netwerk heeft voor een beperkt aantal Messenger-gebruikers al end-to-endencryptie ingeschakeld, maar die testgroep is nog beperkt. In de toekomst wil Facebook Messenger volledig versleutelen, maar daarvoor wil het eerst meer proefdraaien. Hoeveel gebruikers er in de komende periode worden overgezet, is niet bekend. Volgens Meta is het selectieproces volledig willekeurig en zegt het daar verder niets over. Meta zegt dat het systeem zo is opgebouwd zodat de infrastructuur goed blijft werken.

Gebruikers die worden overgezet, krijgen daarvan een melding te zien, vergelijkbaar met hoe dat op WhatsApp gaat. Dat gebeurt in individuele chatgesprekken, waar dan bovenaan komt te staan dat gesprekken voortaan versleuteld worden.

Er worden ook nieuwe features toegevoegd aan versleutelde chats. Voorheen was het alleen mogelijk om te chatten, maar binnenkort wordt het ook mogelijk achtergronden in te stellen, eigen emoji's en stickers te sturen en groepsprofielfoto's in te stellen. Ook kunnen gebruikers actieve statussen inzetten en worden er linkpreviews toegevoegd. Tot slot wordt het mogelijk om ook de Bubbles in end-to-endversleutelde gesprekken te gebruiken. Dat zijn de overlays van chatbolletjes die gebruikers in Android over andere apps heen kunnen gebruiken om te blijven chatten.