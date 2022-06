Instagram en Messenger krijgen pas in 2023 standaard end-to-end-encryptie

Meta gaat pas in 2023 end-to-end-encryptie standaard inschakelen voor chats binnen Facebook Messenger en Instagram. Eerder zei het bedrijf dat in 2022 te willen doen. Meta wil naar eigen zeggen met 'oplossingen' komen om misbruik tegen te gaan.

'We nemen de tijd om dit goed uit te voeren en we zijn niet van plan om voor ergens in 2023 end-to-end-encryptie wereldwijd standaard te activeren', schrijft Antigone Davis, hoofd beveiliging bij Meta, in The Telegraph. In april dit jaar zei het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp dat het van plan was dit 'op zijn vroegst' in 2022 te doen.

Davis zegt dat Meta samenwerkt met experts bij het ontwikkelen van 'effectieve oplossingen' die misbruik tegen moeten gaan, maar hij benadrukt ook dat het bedrijf vastberaden is om de privégesprekken van gebruikers te beschermen.

Vanuit verschillende overheden en kinderbeschermingorganisaties is er kritiek op de voornemens van Meta om end-to-end-encryptie standaard in te schakelen voor alle gesprekken in Facebook Messenger en Instagram, net zoals dat al het geval is bij WhatsApp. Zij vrezen ervoor dat misbruik minder goed gedetecteerd kan worden als gesprekken versleuteld zijn.

Davis stelt dat miljarden mensen al gebruikmaken van end-to-end-encryptie, maar dat er meer data dan ooit is voor de politie om te gebruiken bij het onderzoeken en vervolgen van criminelen. Hij noemt metagegevens als 'telefoonnummers, e-mailadressen en locatiegegevens'. Het hoofd beveiliging van Meta haalt een enquête van Europol onder politie en justitie aan, waarbij 85 procent van de ondervraagden aan zou geven dat dergelijke gegevens het belangrijkst zijn bij onderzoeken.