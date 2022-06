Facebook Messenger krijgt end-to-end-encryptie voor video- en audiogesprekken

Facebook is begonnen met het uitrollen van end-to-end-encryptie voor audio- en videogesprekken in zijn Messenger-app. De chatdienst bood al dergelijke encryptie voor een-op-een tekstgesprekken.

Gebruikers van Messenger kunnen er vanaf nu voor kiezen om end-to-end-encryptie in te schakelen voor audio- en videogesprekken, meldt Facebook in een blogpost. Daarmee kunnen gebruikers hun 'persoonlijke gesprekken beschermen tegen hackers en criminelen'. Gebruikers kunnen versleutelde berichten nog steeds rapporteren.

Het bedrijf meldt in zijn blogpost niet concreet wat voor encryptieprotocollen het gebruikt voor versleutelde video- en audiogesprekken. Messenger beschikt overigens al sinds 2016 over end-to-end-encryptie voor tekstgesprekken. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van het Signal Protocol van Open Whisper Systems, dat ook geschikt is voor audio- en videochats.

Verder krijgt Facebook Messenger nieuwe opties voor automatisch verdwijnende berichten. Gebruikers krijgen na de update meer opties om de hoeveelheid tijd te kiezen voordat nieuwe berichten verwijderen, van 5 seconden tot 24 uur. In de komende weken zou het bedrijf verder 'extra features' toevoegen aan versleutelde video- en audiochats. Ook zou het bedrijf in de komende weken eind-tot-eind-encryptie voor groepschats testen, inclusief audio- of videogroepsgesprekken.