Boeing stelt Starliner-testvlucht voor onbepaalde tijd uit

De testvlucht van Boeings Starline-ruimtevaartuig is voor onbepaalde tijd uitgesteld na een probleem met kleppen in het voortstuwingssysteem van het voertuig. Dat laten NASA en Boeing deze week weten.

"Dit is duidelijk een teleurstellende dag", vertelde Kathy Lueders, NASA's hoofd van de bemande ruimtevaart tijdens een persconferentie, schrijft ook Space.com. "Maar ik wil benadrukken dat dit weer een voorbeeld is van waarom deze demomissies zo ontzettend belangrijk voor ons zijn." De Starliner zal nu een testvlucht maken zodra NASA en Boeing 'er klaar voor zijn'.

De problemen zaten volgens NASA en Boeing in valves uit het voortstuwingssysteem van Starliner. De twee bedrijven zouden ontdekt hebben dat dertien van deze kleppen niet openden, waardoor de testvlucht uitgesteld moet worden, schrijft CNBC. Boeing-vice president John Vollmer meldt samen te werken met de fabrikant van deze kleppen, Aerojet Rocketdyne, om de oorzaak te identificeren en de problemen op te lossen.

De Boeing Starliner zou eerder deze maand gelanceerd worden naar het ISS, op een Atlas V-raket van United Launch Alliance. Die missie zou een herhaling zijn geweest van een mislukte testvlucht uit 2019, waarin het voertuig twee dagen lang in een baan om de aarde doorbracht, maar door problemen met het flight control-systeem het ISS niet wist te bereiken, doordat het in een verkeerde baan terechtkwam. De Starliner landde toen met een parachute in New Mexico.

De meest recente lancering stond aanvankelijk in de planning voor 30 juli, maar werd uitgesteld vanwege een probleem met een Nauka-module van het ISS, waardoor het ruimtestation werd gekanteld. Vervolgens werd de lancering opnieuw uitgesteld, vanwege een probleem met de aandrijving. Het bedrijf sprak aanvankelijk van een nieuwe lanceerpoging in augustus, maar laat nu weten dat dit niet gaat lukken. Er wordt geen concreet tijdsbestek voor een nieuwe lancering gemeld, maar NASA zegt dat de lancering 'zeker' pas plaatsvindt na een andere NASA-missie in oktober. Het gaat dus nog minstens twee maanden duren voordat NASA en Boeing de testvlucht weer kunnen uitvoeren.