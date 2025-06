Boeing lanceert succesvol eerste Starliner met crew

Boeing heeft de eerste CST-100 Starliner met crew succesvol vanaf Cape Canaveral gelanceerd. Het ruimtevaartuig is op weg naar het International Space Station en heeft de NASA-astronauten Barry Wilmore en Sunita Williams aan boord. De crew blijft een week in het ruimtestation.

De lancering van de betreffende Starliner-capsule werd meermaals uitgesteld vanwege technische problemen van zowel de crewcapsule als de Atlas V-stuwraket. Het is de eerste keer dat het luchtvaartbedrijf de zogenoemde Crew Flight Test succesvol doorloopt, al werden er wel al twee succesvolle testvluchten zonder crew afgerond. Na de ruimtemissie moeten de twee astronauten in dezelfde capsule terugkeren naar de aarde.

De Starliner-capsule heeft naast de twee astronauten een lading van zo'n 345 kilogram aan onder meer onderzoeksmateriaal aan boord. Ook neemt het ruimteschip belangrijke vervangingsonderdelen voor een urineverwerker mee naar het ISS. Op het moment moeten astronauten in het ruimtestation urine opbergen. Met de vervangende onderdelen voor het systeem kan urine weer omgezet worden tot drinkwater.

Wilmore en Williams, respectievelijk 61 en 58 jaar oud, zijn NASA-veteranen die eerder al langere tijd op het ISS doorgebracht hebben. Wilmore spendeerde in totaal bijna een halfjaar op het ruimtestation en Williams bijna een jaar, waarbij ze verdeeld over zeven expedities in totaal bijna 51 uur aan ruimtewandelingen deed. Dit is voor beide Amerikanen de derde ruimtemissie.