'Grote kans dat Starliner-astronauten terugkeren in Dragon-capsule van SpaceX'

De kans dat NASA de crew van de eerste bemenste Starliner-vlucht terug laat keren in een Dragon-capsule van SpaceX, is groot. Dat stellen bronnen aan Ars Technica. De Starliner bevindt zich momenteel al sinds begin juni in de ruimte door problemen die optraden tijdens de lancering.

Volgens een anonieme bron van Ars Technica is de kans groter dan vijftig procent dat de astronauten terug naar de aarde vliegen in een Crew Dragon-capsule, in plaats van in de Starliner van Boeing. Ook een andere bron zegt tegen de site dat die kans 'significant hoger' is. Ingewijden zeggen tegen de site dat NASA deze week 'intensieve gesprekken' heeft gevoerd met leidinggevenden over de vraag of het vertrouwd is om een bemenste terugvlucht met de Starliner uit te voeren. Binnen de organisatie zou daar nog veel weerstand tegen zijn, gezien er kort na de lancering problemen met de stuwraketten werden ontdekt. NASA heeft de knoop nog niet doorgehakt, stelt Ars Technica.

Op de vraag of de kans groter is dat de Starliner-crew terugkeert in een Dragon-capsule, antwoordt een woordvoerder van de ruimtevaartorganisatie dat 'NASA alle opties overweegt om de astronauten zo veilig mogelijk te laten terugkeren'. "Er is nog geen beslissing genomen en de organisatie blijft updates geven over de planning."

Ook CNBC zegt op basis van eigen informatie dat NASA deze week de mogelijkheid heeft besproken om de Starliner zonder bemensing te laten vertrekken en in plaats daarvan de Crew Dragon te gebruiken. Een woordvoerder van Boeing zegt tegen het Amerikaanse nieuwsmedium dat 'we er nog steeds van overtuigd zijn dat de Starliner veilig kan terugkeren met de crew'.

Boeing Starliner

Indien er wordt besloten om de astronauten terug te laten keren in een SpaceX-capsule, is het volgens CNBC het aannemelijkst dat daar de Dragon van de aankomende Crew-9-missie voor gebruikt gaat worden. Er zouden dan tijdens de lancering waarschijnlijk twee plaatsen leeg blijven, zodat er ruimte is voor de Starliner-astronauten Barry Wilmore en Sunita Williams. Die missie staat gepland voor later deze maand.

De CST-100 Starliner werd na meerdere vertragingen op 5 juni gelanceerd. Tijdens het koppelen aan het International Space Station vielen er 5 van de 28 stuwraketten uit. Hoewel het de bedoeling was dat de bemensing slechts acht dagen in het ruimtestation zou blijven, stelde NASA de terugkeer later die maand voor onbepaalde tijd uit. De organisatie wilde eerst de oorzaak van de problemen onderzoeken.

NASA liet destijds weten dat de Starliner gewoon terug kan keren, mocht dat nodig zijn. Een anonieme bron laat nu aan CNBC weten dat NASA nog altijd niet heeft ontdekt hoe het kwam dat deze stuwraketten zomaar uitvielen. Ook is een van de vijf uitgevallen raketten nog steeds buiten werking.