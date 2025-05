Gerucht: Nvidia stopt met productie GeForce RTX 3060

Nvidia heeft de productie van de GeForce RTX 3060 stopgezet. Dat claimt een gebruiker op het Chinese techforum Board Channels. De videokaart zou nog maar enkele maanden te koop zijn. Nvidia heeft de geruchten nog niet bevestigd.

De gebruiker beschikt naar eigen zeggen over 'accurate' informatie en meldt volgens Tom’s Hardware dat de laatste bestellingen van de RTX 3060 voorlopig nog geplaatst kunnen worden. Het is niet duidelijk waar het forumlid de informatie vandaan heeft gehaald. Uit geruchten van eind vorig jaar bleek al dat Nvidia de productie van de RTX 3060 met 12GB geheugen in dit jaar wilde stopzetten.

De Nvidia RTX 3060 kwam in het voorjaar van 2021 op de markt. Het betreft een midrangevideokaart die bij introductie 349 euro kostte. De RTX 3060 bevat een GA106-chipset op basis van de Ampere-architectuur. De gpu telt 3584 CUDA-cores, 112 Tensor-cores en 28 RT-cores. De baseclock van deze gpu ligt op 1320MHz, terwijl de boostclock 1777MHz bedraagt. De videokaart beschikt over een 192bit-geheugenbus en 12GB GDDR6-vram dat op 15Gbit/s draait. De geheugenbandbreedte bedraagt 360GB/s. Tweakers schreef kort na de introductie van het product een uitgebreide review over de RTX 3060.