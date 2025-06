ASUS onthult RTX 4070-videokaart met langzamer GDDR6-geheugen

Asus heeft de RTX 4070 EVO en EVO OC aangekondigd. Deze videokaarten onderscheiden zich door het gebruik van GDDR6-geheugen, aangezien de huidige RTX 4070 over het snellere GDDR6X-vram beschikt. De nieuwe modellen worden in de loop van september verwacht.

De ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO en de OC Edition zijn gespot op de Amerikaanse website van de fabrikant. Met uitzondering van het langzamere GDDR6-geheugen bieden ze dezelfde eigenschappen als de bestaande GDDR6X-varianten. Alle sku’s hebben een formaat van 227,2x123,24x49,6mm en nemen 2,5 PCI-uitbreidingsslots in beslag. De fabrikant heeft twee ventilatoren ingebouwd. De reguliere varianten bereiken een kloksnelheid van maximaal 2505MHz. De OC-edities voegen daar 50MHz aan toe.

Nvidia heeft eind augustus de GeForce RTX 4070 GDDR6 officieel aangekondigd. De eerste videokaarten worden verwacht vanaf september. Het bedrijf heeft nog niet bevestigd wat de snelheid is van het GDDR6-geheugen, al melden boardpartners zoals Gainward en Palit dat het om 20Gbit/s gaat. Dat is ongeveer 4,7 procent langzamer dan de 21Gbit/s van de GDDR6X-versies. Aangezien de overige specificaties identiek zijn, claimt Nvidia “vergelijkbare prestaties in games en applicaties”.