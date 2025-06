HomeComputerMuseum haalt doel van nieuwe crowdfundingsactie niet

Het Helmondse HomeComputerMuseum heeft het doel van zijn recente crowdfundingsactie niet gehaald. De teller op Kickstarter bleef aan het eind steken op 19.000 euro, terwijl het museum op 50.000 euro had gehoopt. Dat heeft geen directe gevolgen voor de toekomst van het museum.

Het HomeComputerMuseum uit Helmond begon in juli een crowdfundingsactie op Kickstarter. Daarmee hoopten de oprichters gedurende de zomer 50.000 euro op te halen om het 'HomeComputerMuseum 4.0' te beginnen. Het museum was van plan volledig onafhankelijk te kunnen worden, zonder subsidies en sponsoren van buitenaf. Op dit moment is het museum voor zo'n twintig procent afhankelijk van zulke subsidies.

Het plan van het museum was om van de 5000 jaarlijkse bezoekers door te groeien naar 10.000 bezoekers per jaar. Het museum wilde het opgehaalde bedrag gebruiken om het museum te professionaliseren en mooier te maken. Zo wilden de beheerders slimme schakelaars toevoegen om alle monitors uit te schakelen, de elektra te vernieuwen en meer te investeren in cameratoezicht in het museum. Ook waren de beheerders van plan eigen merchandise op te zetten.

De Kickstarter-campagne verliep op 5 september, maar heeft het doel niet gehaald. In totaal haalde het project 19.281 euro op via 284 donateurs.

Oprichter Bart van den Akker, die op Tweakers bekend is als WHiZZi, zegt in een reactie dat het museum wel al die plannen nog wil uitvoeren, maar dat dat nu niet op korte termijn zal gebeuren. "We gaan dus wel alles uitvoeren, maar moeten wachten op een beslissing van de gemeente Helmond over een subsidie. En sommige dingen uit de Kickstarter zullen pas over enkele jaren worden uitgevoerd vanwege ruimtegebrek." Het HomeComputerMuseum kreeg vorig jaar al een structurele subsidie van 75.000 euro per jaar toegezegd van de gemeente Helmond.