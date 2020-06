Nederlandse computermusea zijn weer open en uitgebreid

Het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle en het HomeComputerMuseum in Helmond zijn deze week weer geopend. Beide musea hebben tijdens de verplichte sluiting vanwege de coronamaatregelen uitbreidingen doorgevoerd.

Het Bonami SpelComputer Museum heeft zijn expositieruimte met tweehonderd vierkante meter uitgebreid. In de ruimte die eerder werd gebruikt voor opslag, zijn nu meer dan zeshonderd extra items te bezichtigen.

Onder andere de Radio Shack TRS-80 microcomputer en de Sega Multi Mega Console uit 1994 zijn aan de collectie toegevoegd. Ook is een verzameling 16bit-minicomputers van Data General Nova opgenomen en toont het museum de MB Vectrex, de eerste console die met een 3d-bril kon worden gebruikt.

Ook het HomeComputerMuseum van tweaker WHiZZi in Helmond is weer geopend. In februari heropende dat museum op een nieuwe locatie, maar halverwege maart was het alweer verplicht te sluiten. In de sluitingsperiode heeft het museum zijn reparatie- en verkoopdienst uitgebreid en werden onder andere laptops opgeknapt voor een samenwerking met Stichting Leergeld Helmond.

Het museum heeft voor de heropening geïnvesteerd in nieuwe vitrines om aanwinsten te tonen. Daarin zijn onder andere een door Herman Brood beschilderde pc, een door de NASA gebruikte Amiga en een Commodore Amiga die is gebruikt voor de film Titanic, te zien.

Beide musea zijn aangepast om te voldoen aan de voorwaarden voor het houden van anderhalve meter afstand. De musea zijn alleen te bezichtigen na reservering. Dat kan via de websites van het spelcomputermuseum en het homecomputermuseum.

Foto's: HomeComputerMuseum