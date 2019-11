HomeComputerMuseum wint de Brabantse Erfgoedprijs 2019

Het HomeComputerMuseum van Tweaker WhiZZi heeft de Brabantse Erfgoedprijs van 2019 gewonnen. In totaal ontving het museum 1707 van de 3574 uitgebrachte stemmen. Met de prijs ontving het museum een cheque van 10.000 euro.

Naast het bedrag van 10.000 euro krijgt het HomeComputerMuseum een begeleidingstraject van Erfgoed Brabant, dat 'specifiek is gestoeld op de behoeften en wensen van het winnende project.' Het HomeComputerMuseum is door twee voorrondes van de Brabantse Erfgoedprijs gekomen, voordat het op de uiteindelijke nominatielijst terecht kwam. Van de 56 ingediende projecten werden er in totaal drie projecten genomineerd; het HomeComputerMuseum uit Helmond, Hop van Altena en Herbeleving schijnvliegveld De Kiek.

Het HomeComputerMuseum opende in maart 2018 zijn deuren. Bart van den Akker, die op Tweakers de alias WHiZZi draagt, maakte in 2016 het plan om een museum voor homecomputers te beginnen. In oktober gaf WHiZZi aan dat hij zijn museum graag wilde verhuizen naar een grotere locatie. De nieuwe locatie wordt ruim duizend vierkante meter groot.

WHiZZi startte voor de verhuizing een crowdfundingactie met een doel van 8500 euro. Uiteindelijk haalde het museum 9135 euro op voor de verhuizing en bijbehorende zaken als led-verlichting en een veilige stroomvoorziening. Het gewonnen geldbedrag van Erfgoed Brabant zal dan ook goed van pas komen in de komende maanden. Het vernieuwde museum opent op 2 februari 2020 zijn deuren in Helmond.