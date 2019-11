Surface Pro X is eerste Surface met 'voldoende' op repareerbaarheid bij iFixit

De Surface Pro X heeft een zes gescoord op repareerbaarheid bij de teardown van iFixit. Daarmee beëindigt de Surface-lijn een dubieuze reeks van onvoldoendes: de producten scoorden meerdere keren een 1 wegens hun slechte repareerbaarheid.

De ssd van de Surface Pro X is volgens de teardown eenvoudig te benaderen, net als bij de Surface Laptop 3. Met een sim-eject is het magnetisch gesloten deurtje waar de ssd achter zit te openen en een Torx-schroevendraaier doet de rest. Ook het scherm was eenvoudig makkelijk te verwijderen: Microsoft gebruikt geen lijm zoals de meeste tabletfabrikanten maar een plakkende schuimlaag, die los te trekken is. Ook andere onderdelen zijn modulair.

Daarmee scoort de Surface Pro X beter dan eerdere Surface-modellen. De eerste Surface Laptop scoorde zelfs een 0 omdat het apparaat nagenoeg niet te openen was zonder schade toe te brengen, maar eerdere Surface Pro-tablets deden het met 1'tjes en een enkele 2 niet veel beter. Met zijn recente lijn Surface-apparaten lijkt het bedrijf het wat beter te doen: de 15"-Surface Laptop 3 scoorde een 5. Microsoft benadrukte de repareerbaarheid al tijdens de presentatie, maar zei ook dat dit door technici diende te geschieden, niet door consumenten.

De Surface Pro X is een tablet met een arm-soc die Microsoft samen met Qualcomm ontwikkeld heeft en die gebaseerd is op een Snapdragon 8cx. Het apparaat verschijnt 19 november in de Benelux voor 1149 euro. Afgelopen week verschenen de eerste reviews in de VS op onder andere Cnet, Engadget en The Verge.

De conclusies waren dat hardware en ontwerp prima zijn, maar dat de software te wensen overlaat. Software voor x86 draait via emulatie op de arm-versie van Windows maar dat geldt alleen voor 32bit-apps, 64bits x86-programma's werken niet, waardoor veel software niet draait op de laptop. Ook troffen de reviewers bugs aan en was de accuduur niet zo lang als verwacht. Voor dit laatste is een firmware-update verschenen.