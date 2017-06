Door Mark Hendrikman, zaterdag 17 juni 2017 13:25, 79 reacties • Feedback

Doe-het-zelfwebsite iFixit heeft de nieuwe Surface Laptop van Microsoft een score van 0 gegeven op het gebied van repareerbaarheid. De laptop kan niet geopend worden zonder grote schade toe te brengen en daarna valt er binnenin nauwelijks iets te vervangen of repareren.

Om te beginnen heeft de Surface Laptop geen enkel duidelijk punt waar een gebruiker moet beginnen met de laptop open te maken. Wie dat wil doen, moet met een hittepistool aan de randen van de alcantara-laag om het toetsenbord heen de lijm week maken en de stof eraf pielen. Aangezien het hier gaat om een aardig zacht materiaal, lijkt dit onmogelijk te doen zonder de stof te scheuren en daarmee het terug in elkaar zetten van de laptop onmogelijk te maken.

De reparateurs van iFixit doen na het openen hun beklag over hoe stevig alles 'dichtgetimmerd' is bij de laptop. Bijna ieder onderdeel van het apparaat zit achter een schildje dat erafgeklikt moet worden. Iets dat niet onoverkomelijk is, maar wel hindert. Daarna blijkt dat onderdelen als de cpu, ssd en het ram vastgesoldeerd zijn aan het moederbord. Hier kan dus niets mee gedaan worden. Bij bestaande Surface 2-in-1-modellen was op zijn minst de m.2-ssd nog te vervangen.

Tot slot klaagt iFixit over de accu. Deze is volledig vastgelijmd aan de behuizing en die lijm moet verwarmd worden om de accu te vervangen. Zoveel warmte aanbrengen bij een accu is uiteraard gevaarlijk en dit rekent de website Microsoft dan ook aan.

Hoewel de score natuurlijk niet lager kan uitvallen dan dit, is dit nog steeds geen uitschieter op het gebied van laptops. Een vergelijkbaar apparaat, de Macbook van 2017, krijgt een 1 van iFixit.