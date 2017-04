Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 25 april 2017 08:30, 142 reacties • Feedback

De kantonrechter van Amsterdam heeft Apple bevolen om een volledig nieuwe iPad Air 2 te leveren aan een klant die wegens een defect van haar tablet recht had op een vervangend apparaat. Apple probeerde haar een zogenoemd remanufactured exemplaar te leveren.

De vrouw kocht in 2015 een iPad Air 2 en nam daarbij extra garantie en Apple Care af. Na vier maanden kreeg de tablet wifi-problemen, een euvel dat Apple niet kon verhelpen. De fabrikant leverde daarop een remanufactured exemplaar, maar daar nam de vrouw geen genoegen mee.

Volgens Apple kan zo'n product gebruikte onderdelen bevatten, maar hoeft dit niet. Het bedrijf claimt dezelfde productie- en inspectieprocedures te hanteren voor remanufactured producten en deze ook alleen als vervanging te leveren en niet los via de site te verkopen. Daarmee zou er een verschil zijn met refurbished producten.

Dat Apple niet dit soort refurbished, of herstelde iPhones en iPads als vervanging mag leveren, bepaalde de rechter in juli vorig jaar al. Apple dacht met remanufactured vervangers wel aan zijn verplichtingen te hebben voldaan, omdat het volgens het bedrijf om een functioneel gelijkwaardig product ging. Herstel zou ook niet leiden tot een splinternieuw product, verweerde het bedrijf zich.

De kantonrechter ging niet met die redenatie mee, blijkt uit het vonnis: "Als eiseres een refurbished of replacement iPad had gekocht mag Apple deze vervangen met een refurbished of replacement exemplaar, maar als de consument, zoals in dit geval, een nieuwe iPad heeft gekocht, heeft zij recht op een nieuwe iPad als vervanging."