vrijdag 26 mei 2017

De rechtbank Gelderland heeft twee personen een gevangenisstraf opgelegd voor fraude met het doorverkopen van telefoons. Een 44-jarige vrouw sloot een grote hoeveelheid abonnementen af en verkreeg op die manier 773 telefoons van Vodafone. Die verkocht zij door aan een winkeleigenaar.

De rechtbank meldt dat de vrouw de abonnementen in meer dan een jaar tijd afsloot door 'steeds verschillende namen, adressen en identiteitsnummers' te gebruiken. Bij het bestellen van de bijbehorende telefoons zou zij echter al hebben geweten dat zij er niet voor zou betalen. Zij verkocht de toestellen vervolgens door aan een 28-jarige man, die eigenaar is van een telefoonwinkel. Deze verkocht de telefoons daarna door en maakte daarmee 60.000 euro winst, die hij moet terugbetalen aan de overheid. Hij was op de hoogte van de herkomst van de toestellen, aldus de rechtbank.

De rechter heeft de vrouw een gevangenisstraf van 8 maanden opgelegd, waarvan 4 voorwaardelijk. Ook de man heeft een celstraf gekregen. In zijn geval gaat het om 12 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. De hogere straf motiveerde de rechter door te stellen dat het om een professionele verkoper gaat, 'waarvan wordt verwacht dat hij een eerlijke handel drijft'. De voorwaardelijke delen van de straffen zouden ervoor moeten zorgen dat de twee niet in herhaling vallen. De uitspraak zelf is nog niet door de rechtbank gepubliceerd.