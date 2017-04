Door Joris Jansen, vrijdag 28 april 2017 15:24, 52 reacties • Feedback

De rechter heeft bepaald dat hostingprovider Abavia de klantgegevens van een drietal uploaders moet verstrekken aan usenetprovider XS News. XS News wil deze gegevens hebben omdat Stichting Brein beide providers heeft gesommeerd de gegevens van de uploaders te overhandigen.

Het gaat om de klantgegevens van drie klanten van XS News, die als uploaders bekend zijn onder de alliassen 'Hannes3', 'QoQ' en 'Bassie10'. Brein heeft eind vorig jaar een kort geding gewonnen tegen een klant van XS News, de usenetprovider Newsconnection, waarbij dit bedrijf werd veroordeeld om de gegevens van de uploaders te verstrekken op straffe van een dwangsom. Newsconnection ging in hoger beroep.

Brein heeft in februari 2017 ook Abavia aangeschreven om de gegevens te verstrekken. Abavia weigerde de UserID en de ip-adressen te verschaffen. Daarop heeft Brein XS News verzocht de gegevens te verstrekken. XS News had zelf niet de beschikking over deze informatie en heeft daarop van Abavia geëist dat dit bedrijf de gegevens aan Brein verstrekt. Dit bleek tevergeefs, waarop Brein zowel XS News als Abavia heeft gesommeerd tot overhandiging over te gaan, waarbij de stichting een conceptdagvaarding aan beide bedrijven heeft gestuurd. Om aan deze sommatie van Brein te kunnen voldoen, heeft XS News van Abavia in een kort geding geëist om de gegevens te verstrekken.

De rechter heeft deze vordering van XS News toegewezen. Daarbij ging het om een afweging van de belangen van beide partijen. Het belang van XS News is dat dit bedrijf bij een toewijzing van rechter in staat is om aan de sommatie van Brein te voldoen, en zodoende kan ontkomen aan een door Brein ingestelde dagvaarding en rechtszaak. Het belang van Abavia om de gegevensverstrekking te weigeren ligt in de opvatting dat het bedrijf de gegevens van usenetgebruikers niet lichtzinnig aan derden wil verstrekken en daarmee hun privacy wil beschermen.

De rechter erkent dat de privacybelangen waarop Abavia zich beroept zwaarwegend zijn, maar dat Abavia desondanks kan worden veroordeeld om de gegevens te verstekken als het voldoende aannemelijk is dat de uploaders op grote schaal auteursrechten hebben geschonden van partijen waarvoor Brein opkomt. Abavia heeft volgens de rechter niet kunnen weerleggen dat de uploaders op grote schaal auteursrechtelijk beschermde werken hebben geüpload. Op basis daarvan oordeelde de rechter dat Abavia onrechtmatig handelt door de persoonsgegevens niet te verstrekken aan XS News.