Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 28 april 2017 16:15, 8 reacties • Feedback

Submitter: databoy

Telenet heeft 21.200 klanten voor zijn kabeltelevisiedienst zien vertrekken in het eerste kwartaal van dit jaar. Het telecombedrijf verliest al langer abonnees voor zijn tv-dienst en verwacht verdere afkalving, met name door toegenomen concurrentie op de markt.

Gedurende heel 2016 verloor Telenet al tv-klanten, maar de afname in het eerste kwartaal van 2017 met 21.200 klanten was het sterkst tot nu toe. In totaal heeft het bedrijf nu 2 miljoen tv-klanten, meer dan 40.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor het eerst liep het aantal klanten voor uitgebreide digitale tv-diensten zoals Play More terug. In heel 2016 groeide dat aantal, maar afgelopen kwartaal vertrokken 5300 kijkers. Telenet schrijft de negatieve cijfers toe aan een 'intens competitieve omgeving' en prijsverhogingen.

Telenet kon er wel 6400 breedband- en 43.000 mobiele klanten bijtellen en ook verdiende het bedrijf meer per klant: 54,4 euro per maand tegenover 52,30 euro vorig jaar. Dat zorgde ervoor dat de omzet met 11 procent steeg tot 616 miljoen euro, terwijl de nettowinst 65,8 miljoen euro bedroeg. Vorig jaar was er nog sprake van een verlies van 8,6 miljoen euro.