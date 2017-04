Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 28 april 2017 16:32, 18 reacties • Feedback

Submitter: Inproba

ASML klaagt samen met partner Zeiss Nikon aan wegens het inbreuk maken op tien van zijn patenten. Nikon zou van de in de patenten beschreven technologie gebruikmaken voor zijn chipmachines en digitale camera's. Het gaat om een tegen-aanklacht door ASML en Zeiss.

Nikon zou volgens ASML in een brede reeks van producten gebruikmaken van de technologie van de tien patenten. Naast chipmachines en digitale camera's noemt het bedrijf ook productiemachines voor platte beeldschermen. De ceo van ASML zegt genoodzaakt te zijn tegenclaims in te dienen: "We hebben vele jaren geprobeerd om tot een licentie-overeenkomst te komen die de toegenomen sterkte van ons patentportfolio reflecteert. Helaas heeft Nikon nooit serieus deelgenomen aan onderhandelingen."

ASML hoopt daarmee genoeg relevante patenten in te kunnen zetten om een bedreiging voor Nikon te vormen en er wellicht een schikking uit te slepen, zoals vaak gebeurt bij patentzaken. Begin deze week maakte Nikon bekend ASML aan te klagen wegens patentinbreuk. De zaak is te herleiden tot begin deze eeuw, toen de beide bedrijven een omvangrijke schikking troffen waarbij patenten onderling in licentie verstrekt werden. Sommige overeenkomsten liepen 31 december 2009 af, maar onderhandelingen over vernieuwing liepen op niets uit.