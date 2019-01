ASML, Carl Zeiss en Nikon staken patentstrijd over lithografie en camera's

ASML, Carl Zeiss en Nikon zijn overeengekomen dat ze al hun patentgeschillen in Europa, de VS en Japan staken. In februari volgt een definitieve schikking en een overeenkomst voor het gebruik van elkaars patenten.

Onderdeel van de memorandum van overeenstemming is een eenmalige betaling van 150 miljoen euro aan Nikon door ASML en Carl Zeiss. Ook beloven Nikon en ASML elkaar tien jaar lang wederzijds 0,8 procent van de omzet van immersielithografiesystemen aan royalties te betalen. In februari verwachten de bedrijven een definitieve schikking bereikt te hebben, waarmee ook patentclaims met betrekking tot camera's van de baan moeten zijn.

In 2017 begon de patentstrijd, toen Nikon ASML en Zeiss aanklaagde. Het Japanse bedrijf claimde dat ASML gebruikmaakte van technologie die Nikon in 2000 ontwikkelde en waar het patenten op heeft. ASML en Nikon kwamen al in 2004 tot een overeenkomst om gebruik van de technologie in licentie te nemen, maar die liep in 2009 af en de afspraak was ook om elkaar tot 2015 niet aan te klagen.

Onderhandelingen over nieuwe licentieovereenkomsten liepen volgens Nikon op niets uit, waarna er volgens het bedrijf geen andere weg was dan naar de rechter te stappen. Volgens ASML zijn er geen serieuze onderhandelingen over verlenging van de licentieovereenkomst geweest. ASML en Zeiss verweerden zich vervolgens met tegenclaims, wat soms een tactiek kan zijn om gunstige voorwaarden bij een hernieuwde schikking af te dwingen. Wat ASML hielp, was een uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat een patent waarop Nikon zich beriep, nietig was en ASML er dus geen inbreuk op kon maken. In zaken voor de overige patentclaims, zoals die in Japan en de VS, waar onder andere een procedure die bij de U.S. International Trade Commission liep, waren nog geen definitieve uitspraken gedaan.