Panasonic en Toyota beginnen een joint venture voor accu's elektrische auto's

Toyota en Panasonic hebben bevestigd dat ze een joint venture oprichten voor de productie en de verkoop van accucellen voor elektrische voertuigen. Onlangs meldde Nikkei al dat de twee bedrijven gaan samenwerken voor de accuproductie.

Toyota meldt dat de twee fabrikanten een joint venture hebben opgericht voor de productie van prismatische accu's voor de autosector. Eerder begonnen de twee bedrijven al een haalbaarheidsstudie om te kijken of ze gezamenlijk prismatische accu's konden maken. Het nieuwe bedrijf wil zorgen voor een stabiele levering van 'concurrerende accu's' aan allerlei autofabrikanten.

De joint venture moet eind 2020 gereed zijn, waarbij Toyota 51 procent van de aandelen in handen krijgt en Panasonic de resterende 49 procent. Het nieuwe bedrijf richt zich niet alleen op prismatische lithium-ionaccu's, maar ook op solidstateaccu's en 'accu's van de volgende generatie'. De nieuwe joint venture gaat onderzoek doen, en de accu's ontwikkelen en produceren.

De twee Japanse fabrikanten gaan gezamenlijk in totaal 3500 werknemers overhevelen naar de joint venture. Daar neemt Toyota vooral de taken op zich op het vlak van kennisoverdracht, de ontwikkeling en de productie van accucellen. Panasonic richt zich op het overhevelen van de benodigde apparatuur en de fabricage, die zal plaatsvinden in fabrieken in Japan en China.

Toyota spreekt nog altijd over 'geëlektrificeerde voertuigen', wat betekent dat de te produceren accu's niet enkel bestemd zullen zijn voor volledig elektrisch aangedreven auto's. Panasonic en Toyota stellen dat ze de wereldwijd de leider willen worden op het vlak van accuontwikkeling; daartoe gaan de twee bedrijven nauw samenwerken, inclusief kennisuitwisseling en afstemming bij de planning voor het maken van voertuigen.

Ten opzichte van cilindrische cellen zijn prismatische varianten platter, lichter en hebben een aluminium behuizing. Dit soort soort accu's zijn onder meer te vinden in smartphones. Nadelen van dit soort accu's zijn de relatief hogere productiekosten en het feit dat ze eerder oververhit kunnen raken.

Panasonic en Toyota werken al langer samen op het gebied van accu's. Zo zijn de accu's in de huidige Toyota Prius afkomstig van Panasonic. Het leeuwendeel van de accu's die Panasonic produceert gaat nu nog naar Tesla, waarbij het gaat om cilindrische accucellen.