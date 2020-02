Panasonic en Toyota beginnen in april met productie van accu's voor ev's

Panasonic en Toyota beginnen vanaf april dit jaar met de productie van accu's voor elektrische auto's. Het was al bekend dat de twee Japanse fabrikanten hiervoor een joint venture hadden opgericht.

Toyota meldt dat het nieuwe, gezamenlijke bedrijf de naam Prime Planet Energy & Solutions krijgt. Toyota krijgt in dat bedrijf 51 procent van de aandelen in handen, en Panasonic neemt een belang van 49 procent. Het nieuwe bedrijf zal werk bieden aan ongeveer 5100 werknemers. Zij gaan zich onder meer bezighouden met de ontwikkeling, fabricage en verkoop van prismatische lithium-ionaccu's, solidstateaccu's en 'accu's van de volgende generatie'. Prime Planet Energy & Solutions zal niet alleen accu's aan Toyota leveren, maar aan allerlei klanten uit de autosector.

Prismatische cellen worden veelvuldig in bijvoorbeeld smartphones en laptops gebruikt. Het zijn platte cellen met een omhulsel van metaal of aluminium die op efficiënte wijze de gegeven ruimte in een apparaat kunnen vullen. Cilindrische cellen zoals die van het type 18650 worden onder meer door Tesla gebruikt voor de Model S en X, met name omdat ze goedkoop zijn om te produceren. In de Model 3 worden lithium-ioncellen van het type 21700 gebruikt, waarbij de lengte is opgehoogd van 65 tot 70mm en de diameter van de cel is gegroeid van 18 naar 21mm. Panasonics accufabriek in Nevada maakt alleen deze accucellen. Toyota gebruikt voor zijn hybride auto's vooral prismatische cellen, al zou het bedrijf voor nieuwe plug-in hybride auto's in China zijn overgestapt op cilindrische accu's van Panasonic.