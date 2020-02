Amerikaanse voorverkiezingen lopen vertraging op door niet-werkende app

De Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa zijn vertraagd door problemen met een nieuwe app. Die werd tijdens de verkiezingen gebruikt om resultaten door te geven, maar dat ging mis. De partij gebruikt papieren uitslagen om de uitslag te verifiëren.

In een verklaring zegt een woordvoerder dat er 'inconsistenties waren ontdekt in het meten van drie verschillende sets met resultaten', schrijft Bloomberg. De tellers zijn daarom tijdelijk overgestapt op papieren stemmen en foto's van resultaten om de stemmen alsnog te tellen. Het gaat dus alleen om een vertraging van het eindresultaat, maar de uitslag blijft wel intact. "De onderliggende data en paper trail zijn correct. Het gaat slechts langer duren voordat de resultaten bekend zijn", zegt de woordvoerder.

De app werd gebruikt tijdens de voorverkiezing van de Democratische Partij in de Amerikaanse staat Iowa. Dat is een verkiezing die in allerlei staten wordt gehouden met als doel om een Democratische presidentskandidaat te kiezen. Deze kandidaat zal het naar alle waarschijnlijkheid opnemen tegen zittend president Donald Trump. Tijdens de verkiezing in Iowa werd een nieuwe app gebruikt om resultaten te valideren. De app werd in 1700 kiesdistricten in de staat gebruikt om de resultaten naar het partijhoofdkantoor door te sturen.

Al voor de verkiezing begon, meldden sommige media al dat de app voor problemen zorgde. Zo zouden stemmentellers niet kunnen inloggen op de app en waren er gevallen waarbij de app crashte op de gebruikte smartphones. De Democratische Partij verklaarde al snel dat het ging om gebruiksproblemen en niet om een hack of andere aanval.