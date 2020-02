E-bookmarktplaats Tom Kabinet stopt na eerdere uitspraak van Hof van Justitie

De Nederlandse e-bookmarktplaats Tom Kabinet sluit binnenkort zijn deuren. Het bedrijf zegt dat het hiertoe genoodzaakt is na de recente uitspraak van het Hof van Justitie. Dat EU-Hof oordeelde dat de verkoop van tweedehands e-books enkel mag met toestemming van de rechthebbende.

Tom Kabinet schrijft dat het platform vanaf 15 februari offline gaat. Gebruikers kunnen nog tot en met 14 februari alle bij het bedrijf gekochte e-books downloaden. Inmiddels is het al niet meer mogelijk om een nieuw account aan te maken of om e-books te doneren in ruil voor credits.

Als reden voor het sluiten van de deuren wijst het bedrijf naar een recente uitspraak van het Hof van Justitie. Dat Hof volgde een advies van advocaat-generaal Maciej Szpunar en bepaalde dat digitale boeken niet in kwaliteit achteruit gaan en niet zijn te onderscheiden van nieuwe exemplaren. Dat betekent dat ze concurreren met originele, nieuwe e-books, terwijl de schrijver of de uitgever geen vergoeding krijgt voor deze tweedehands e-books.

"De recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie geeft voor ons te weinig ruimte om ons huidige pad ter vervolgen en tot en met de dag van vandaag weigeren de uitgevers om samen met ons naar echt innovatieve manieren te zoeken om alle mogelijkheden van e-books en de extra te behalen verdiensten daarvan te ontdekken", zegt Tom Kabinet. "Veel van de uitdagingen in de wereld van e-books blijven onopgelost en wij zijn er niet in geslaagd een duurzame manier te vinden voor het verkopen van tweedehands e-books en dat vinden we zeer spijtig."

Tom Kabinet is een online marktplaats voor tweedehands e-boeken, die digitale boeken van onder meer particulieren koopt en deze weer verkoopt aan andere particulieren. Daarbij geldt de regel dat de wederverkoper zijn eigen kopie weer moet verwijderen. Het bedrijf zegt dat het ervan overtuigd was dat het platform 'lezers zou motiveren om meer e-books te gaan lezen en auteurs zou helpen meer te verdienen en hen kon ondersteunen in hun strijd tegen illegale kopieën'.

Het platform opende in 2014 zijn deuren en had volgens eigen zeggen ruim 10.000 gebruikers. Volgens het bedrijf hebben alle medewerkers inmiddels 'nieuwe uitdagingen gevonden'.