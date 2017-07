EU-Hof gaat oordelen over Nederlandse zaak verkoop tweedehands e-books

De rechtbank Den Haag neemt nog geen beslissing in de zaak tussen Tom Kabinet en de Nederlandse Uitgeversverbond over de doorverkoop van tweedehands e-books. De rechtbank wil van het Europese Hof van Justitie weten of er sprake is van een 'distributiehandeling'.

De rechtbank van Den Haag gaat prejudiciële vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie. De Nederlandse Uitgeversverbond claimt dat de dienst Tom Kabinet auteursrechteninbreuk pleegt met de doorverkoop van tweedehands e-books, maar volgens de rechtbank moet duidelijk worden of het tegen betaling aanbieden van e-bookdownloads een distributiehandeling is in de zin van artikel 4 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn. Daarnaast wil de rechtbank weten of 'uitputting' van het distributierecht mogelijk is bij doorverkoop en welke consequenties dat zal hebben.

De zaak tussen Tom Kabinet en de Nederlandse Uitgeversbond begon in 2014. In 2015 viel een vonnis in het voordeel van de uitgevers uit. Het gerechtshof van Amsterdam besliste toen dat legale tweedehands-e-books weliswaar verkocht mogen worden, maar dat Tom Kabinet onvoldoende had gedaan om te voorkomen dat via de site ook in illegaal verkregen e-books gehandeld kon worden. De site moest daarom stoppen.

Tom Kabinet besloot daarop zijn dienst aan te passen en aanvankelijk samen met het Centraal Boekhuis ook nieuwe e-books aan te bieden, die voorzien waren van een watermerk. Kopers konden die e-books via de site weer doorverkopen. Later in 2015 stapte de dienst over op een systeem met leden, die zelf ook e-books konden 'doneren', waarbij Tom Kabinet controleerde of de e-books legaal verkregen waren. Bovendien moeten leden beloven het verkochte exemplaar van hun eigen systemen te verwijderen.

De kosten voor leden waren 2 euro en een aantal credits per e-book, waarbij ze credits konden verdienen door het doneren of terugverkopen van elektronische boeken. Toms Leesclub reserveert daarbij 0,50 euro per verhandeld e-book voor afdracht aan auteurs en uitgevers. Volgens Tom Kabinet gaat het om een 'vrijwillige afdracht' om rechthebbenden mee te laten verdienen aan tweedehands verkoop.

De Nederlandse Uitgeversbond stelt nu dat Tom Kabinet met de nieuwe vorm van zijn dienst auteursrechteninbreuk pleegt aangezien de dienst de e-books zonder toestemming van de rechthebbende doorverkoopt. Bovendien zou de dienst ongeoorloofde reproductiehandelingen verrichten door digitale kopieën voor leden te maken van rechtmatig gekochte e-books.

Centraal staat of er sprake is van uitputting ná de eerste reproductiehandeling, waarbij de rechtbank verwijst naar het UsedSoft-arrest, waarin het Europese Hof van Justitie besliste dat de doorverkoop van softwarelicenties is toegestaan. Overigens wijst de rechtbank erop dat Tom Kabinet hoe dan ook niet lijkt te voldoen aan de eis uit dat arrest dat de verkoper afstand moet doen van zijn eigendom: de dienst behoudt het 'bron-e-book' voor de digitale kopieën permanent op zijn servers. De dienst toont zich desondanks verheugd over de beslissing en stelt dat de rechtbank 'juridische mogelijkheden' ziet voor zijn businessmodel.